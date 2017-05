Wettkämpfe in drei Klassen

Sport Wernberg-Köblitz

09.05.2017

(wdb) Mit den Vereinsmeisterschaften für Damen und Herren haben die sportlichen Aktivitäten der Tischtennisabteilung des TSV Detag für diese Saison ihr Ende gefunden. Es kamen 15 Teilnehmer an die Tische, um in den Konkurrenzen Einzel, Doppel und allgemeinen Mixed ihre Meister zu küren. Im Einzel gewann Alexander Buchner (4:1 Punkte, 14:4 Spiele) vor Simon Büttner (4:1,14:8) und Andreas Bauer (3:2, 10:7). Beim Doppel spielte man nach dem System, dass ein Spielerpaar mit der zweiten Niederlage ausgeschieden war. So kam es, dass das Doppel Simon Büttner/Andreas Bauer - mit einer Niederlage vorbelastet - im ersten Endspiel Dieter Buchner/Alexander Buchner mit 3:0 Sätzen bezwang, ihnen damit die erste Niederlage zufügte, aber dann doch im zweiten Finale mit 3:1 unterlag. Somit waren Platz eins und zwei vergeben. Das gleiche System galt auch für die Entscheidung im allgemeinen Mixed. Hier gewannen Heidi und Alfred Braun vor Julia Finster/Thomas Reis und Ingrid Rauch/Richard Klinger.