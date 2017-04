Vermischtes Wernberg-Köblitz

26.04.2017

212

0 26.04.2017212

Der Täter kam mit zwei geladenen Waffen in das Wirtshaus. Dort eröffnete er das Feuer, schoss wahllos auf Gäste. Ein 67-Jähriger starb, acht weitere Männer und Frauen erlitten teilweise schwere Verletzungen. Vor zehn Jahren wurde der Mörder lebenslang hinter Gitter geschickt.

Wahllos um sich gefeuert

"Wollte niemanden töten"

Wernberg-Köblitz-Saltendorf. Es war eines der schwersten Verbrechen in der oberpfälzischen Nachkriegsgeschichte. Eine Bluttat und ein Albtraum mit Folgen, die bis heute an denen haften, die mit dabei waren. Am 30. Oktober 2005, einem Sonntag, tagte im Ortswirtshaus von Saltendorf die Pfarrversammlung. Das Lokal war gut besetzt, alles verlief zunächst harmonisch. Nahezu genau um 21 Uhr näherte sich ein Wagen dem Lokal. Der Fahrer stieg aus, hielt einen Revolver und eine Pistole in seinen Händen. Dann ging er auf das Gebäude im Ortskern zu, betrat es und begann unverzüglich, aus seinen Waffen zu schießen. Das alles ging so schnell, dass viele der im Dorfwirtshaus sitzenden Männer und Frauen keinerlei Chance zur Flucht besaßen. Am gleichen Tag hatte er dort noch zu Mittag gegessen.Der Täter feuerte wahllos um sich. Ein damals 67 Jahre alter Mann wurde getötet, acht weitere Menschen, darunter auch die junge Wirtin, trugen großteils schwere Verletzungen davon. Nach wenigen Minuten trat der Mörder den Rückzug an. Draußen auf dem Hof brachte er seine Waffen noch einmal in Anschlag, gab drei weitere Schüsse durch die Küchenfenster ab.Der Mann fuhr in Richtung Neunaigen davon. Dort verlor sich vorerst seine Spur. Doch die mit einem Großaufgebot erschienene Polizei wusste sehr rasch, wen sie zu suchen hatte: Der Täter war seinerzeit 50 Jahre alt und stammte aus Saltendorf. Ein Mann mit vielen Facetten. Sonderling einerseits, gleichwohl aber auch von manchen als hilfsbereit beschrieben. Deutlich wurde auch: Der alleinstehende Hobby-Jäger hätte wenige Tage nach der Bluttat aus seinem Elternhaus in Saltendorf ausziehen müssen. Dort hatte er sich zuvor um seinen kranken und dann verstorbenen Vater gekümmert.Die Behörden fahndeten fieberhaft. "Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand", erinnert sich heute der damalige Nabburger Polizeichef Rudolf Wild. 17 Stunden nach dem Verbrechen rief der Täter bei seinen Verfolgern an. "Nach mir wird gesucht", sagte er, nannte seinen Aufenthaltsort und ließ sich widerstandslos bei Grünau, fünf Kilometer von Saltendorf entfernt, festnehmen.Im April 2007 begann der Prozess vor dem Schwurgericht beim Landgericht Amberg. Der damalige Vorsitzende, Landgerichtspräsident Klaus Demmel, hatte vorher ein maßstabsgerechtes Holzmodell von dem Gasthaus bauen lassen. Das erleichterte bei der Befragung vieler Zeugen und Geschädigter die Beweisaufnahme. Was den Täter zu seinem Amoklauf in dem Dorfgasthaus veranlasste, wurde während der Verhandlung nur skizzenhaft deutlich. Es könnte Hass auf die Ortsbevölkerung gewesen sein. Tiefe Verärgerung darüber, dass er seinen Auszug aus dem Elternhaus vor Augen hatte und wohl so recht nicht wusste, wie es in seinem Leben weitergehen sollte."Ich bin über das tragische Geschehen selber bestürzt", sagte der Angeklagte seinen Richtern und hob hervor: "Ich wollte niemanden töten oder etwas zu Leide tun." Über Tage hinweg wurden dann die Geschehnisse in allen Einzelheiten erörtert. Wer mit im Gerichtssaal saß, wird diese erschütternden Schilderungen nie vergessen. Besonders auch, weil es da einen Mann gab, der nach den Schüssen im Rollstuhl saß. Nach der Verhaftung des Täters hatten Einsatzhundertschaften der Polizei vergeblich nach den Waffen gesucht. Der Täter hielt sie verborgen und gab das Versteck nicht preis. "Wo sind sie?", fragte Demmel wiederholt. Erst ein Jahr später lüftete der Mann sein Geheimnis. Da saß er längst in Strafhaft.Das Schwurgericht entsprach dem Antrag des damaligen Oberstaatsanwalts und heutigen Landgerichtspräsidenten Harald Riedl. Es verurteilte den Angeklagten zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Damit kann der Täter frühestens nach 20 Jahren mit einer Überprüfung der am 26. April 2007 in Amberg ergangenen Entscheidung rechnen. Der Bundesgerichtshof bestätigte im Oktober 2007 das Urteil. Der Todesschütze von Saltendorf ist heute 61 Jahre alt. Wo er seine Strafe absitzt, wollen die Behörden nicht sagen. Zurück bleibt eine Frage, die viele Saltendorfer beschäftigt: Wo geht er hin, wenn ihn die Justiz jemals wieder auf freien Fuß setzt?