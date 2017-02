Vermischtes Wernberg-Köblitz

Im Sommer 2012 peilte die Deutsche Bahn eine Millioneninvestition im Bahnhof Wernberg an. Moderner, komfortabler und barrierefrei sollte er werden. Damals wurde Dezember 2014 für die Inbetriebnahme vorgesehen. CSU-Marktrat Konrad Kiener erkundigte sich in der letzten Sitzung, was aus dem Umbauplänen geworden sie. Bürgermeister Georg Butz berichtete von einem Telefonat, das er kürzlich mit der DB Netz führte. Sie möchte demnach heuer mit der Umgestaltung beginnen. Es gebe noch keinen endgültigen Plan. Im Frühsommer sollen die ersten Skizzen vorgelegt werden. Der Umbau sei voraussichtlich für 2018 geplant.

Kiener thematisierte noch das Problem, im Industriegebiet West zu einer einheitlichen Beschilderung zu kommen, die auf die hier vertretenen Firmen hinweisen. Laut Bürgermeister gab es dazu schon mehrere Anläufe. Es sei schwierig einen passenden und genehmigungsfähigen Platz zu finden. Aber auch die Unternehmen seien gefordert. Bisher sei es nicht gelungen, dass sich alle an der Kostenumlage beteiligen.Alexander Werner (SPD) hatte als Zweiter Bürgermeister die Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren besucht. Er gab weiter, dass die Wehren mit ihrer Ausstattung zufrieden sind und auch die Zusammenarbeit mit der Kommune loben. Die Woppenhofer Wehr wartet noch auf die neue Pumpe. Bürgermeister Butz teilte mit, dass sie wohl im Mai bestellt werden kann.Von Verwaltungsseite wurde noch darüber informiert, dass das neue HLF 20 der Feuerwehr Wernberg noch ein Vollwandlergetriebe erhält. Der Kaufpreis erhöht sich um 7378 Euro. Reine Formsache war es, die Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen auf den neuesten Stand zu bringen.