Bei der Kita eine große Koalition

06.02.2017

Eine ganze Namensliste lag den Markträten vor, doch die Wahl war schnell getroffen: SPD und CSU waren sich beim Namen für die neue kommunale Kindertagesstätte einig.

Dem Kind einen Namen geben Die Wernberg-Köblitzer Bürger waren aufgerufen, Namensvorschläge für die neue Kindertagesstätte einzureichen. Burgblick, Kleine Burg, Sir-Kindergarten, Kastanienkindergarten, Lilienkindergarten, Burgkindergarten oder Zwergerl-Schule hätte den Bürgern gefallen.



Auch Verwaltung und Kindergartenleitung hatten sich Gedanken gemacht: Der erste Vorschlag - Marktzwerge - gefiel den Markträten am besten.



Zur Wahl standen noch Burgzwerge, Wernbärchen, SinnSalabim, Burgkids, Burgräuber, Weki (Wernberger Kindergarten), Nimmerland (Peter Pan), Rappelkiste, Dreikäsehoch, Haus der kleinen Füße, Rappel Zappel, Kleine Burggeister, Burg der Sinne, Gerne groß, Abenteuerland, Spielraum, Zeitreise, Löwenzahn, Arche Noah, Piratennest, Schatzkiste, Mittendrin, Kinderhaus der Sinne, Sinn-Gebäude, Sinn voll, Taka-Tuka-Land und Kuddelmuddel. (cv)

Zweiter Bürgermeister Alexander Werner (SPD) plädierte für den Namen "Marktzwerge". Seine Fraktionskollegin Marianne Schieder sah es ebenso: An diesem Namen erkenne jeder, dass es sich um den kommunalen Kindergarten handle. CSU-Fraktionssprecher Konrad Kiener pflichtete seinen Vorrednern bei: "Das trifft es am besten". Alle Markträte sprachen sich für die "Marktzwerge" aus. "Die Große Koalition hat sich durchgesetzt", schmunzelte Bürgermeister Georg Butz. Da in den nächsten Wochen bereits die Anmeldungen für den neuen Kindergarten laufen, mussten die Gebühren festgelegt werden. Die Marktverwaltung schlug vor, sich an den Beiträgen der beiden kirchlichen Kindergärten St. Anna und St. Josef zu orientieren. Die richtige Vorgehensweise, würde man doch sonst einen Preiswettkampf entfachen, meinte Konrad Kiener.Aus dem Gremium wurde auch darauf hingewiesen, wie niedrig die Wernberg-Köblitzer Gebühren sind. Der Markt übernimmt zu 100 Prozent das Defizit der kirchlichen Kindergärten. Unterm Strich kosten die beiden Kindergärten die Kommune im Jahr rund 650 000 Euro. Wenn die neue Kindertagesstätte fertig ist, summieren sich die Ausgaben für die Krippen- und Kindergartenkinder wohl auf rund eine Million Euro - zugunsten niedriger Gebühren für die Familien (siehe Kasten).Im September dieses Jahres soll der Betrieb aufgenommen werden. Die Markträte vergaben noch einige Bauarbeiten. Den Estrich legt HKR-Bau Gebenbach für 38 515 Euro, den Innenputz trägt die Firma Danzer aus Mitterfels für 51 674 Euro auf und die Trockenbauarbeiten übernimmt die Firma Maierl aus Schwarzenfeld für 38 748 Euro. Die Innentüren fertigt die Schreinerei Bauer für 82 737 Euro. Die Telefonanlage wird an die des Rathauses angebunden. Inklusive Video Touch Panal kostet dies bei Comject 17 252 Euro.Mit dem Kindergartenbau, der im August fertig sein soll, hängt die Straßenplanung zusammen. Die Fußwegverbindung zwischen Talstraße und Schulstraße soll bis zur Eröffnung fertig sein. Folglich wird er zusammen mit den Außenanlagen ausgeschrieben. Der Bau der Schulstraße ist bis zum Einweihungstermin nicht zu schultern. Der Marktrat beschloss, die Personalstellplätze in der Schulstraße vorerst nur zu schottern, die dringenden Kanal- und Wasserleitungsarbeiten anzugehen, danach die Asphaltierung der Straße. Das müsste bis Ende 2017 machbar sein, meinte Bürgermeister Butz. Christa Mösbauer erkundigte sich, was die Anlieger zu zahlen haben. Kanal- und Wasserleitungsbau sind nicht umlegbar. Beim Straßenbau werden die Anlieger mit herangezogen. Allerdings ist die Gemeinde flächenmäßig der Anlieger, den es am meisten trifft. Die Kostenschätzung wird Mitte Februar vorliegen. (Hintergrund)