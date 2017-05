Bei Sträuchern verholzte Zweige entfernen

Vermischtes Wernberg-Köblitz

Wernberg-Köblitz/Glaubendorf. Der Obst- und Gartenbauverein Glaubendorf-Woppenhof bot einen Sträucherschnittkurs für alle Hobbygärtner an. Als Referentin konnte Agnes Feuerer gewonnen werden. Nach einem kurzen Theorieteil folgte die Praxis an den Sträuchern rund um das Pfarrheim in Glaubendorf. Agnes Feuerer erklärte, dass für eine Verjüngungskur eines Strauches auch die älteren, verholzten Zweige im Frühjahr entfernt werden dürfen. Zu hoch gewachsene Stauden, die von unten bereits licht werden, kann zum besseren Wachstum ein Rückschnitt in 30 Zentimeter Höhe verhelfen. Im Anschluss an den gelungenen Kurs gab es selbst gebackene Kuchen und Kaffee im Pfarrheim. Nächster Termin des OGV Glaubendorf-Woppenhof ist am 4. Juni die Teilnahme an der Fahnenweihe der Feuerwehr Michldorf. Bild: exb