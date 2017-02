Vermischtes Wernberg-Köblitz

Der 30-Jährige ist in seiner beruflichen Existenz gefährdet. Denn mit längerem Führerscheinentzug kann der Mann nicht als Berufskraftfahrer arbeiten. Deshalb reiste er nun zusammen mit seinem Anwalt aus Thüringen an und brachte auch gleich noch seinen Chef mit.

(hwo) Am 23. April des vergangenen Jahres kurz nach 4 Uhr morgens entstand auf dem Autobahnrastplatz in Wernberg-Köblitz erheblicher Schaden. Er machte laut vorliegenden Akten nahezu 7000 Euro aus und wurde an der sogenannten Höhenbegrenzungsanlage eines Unternehmens verursacht. "Ich war zu diesem Zeitpunkt dort", räumte der 30-Jährige vor dem Schwandorfer Amtsrichter Thomas Heydn ein. Doch er will schlichtweg nichts davon gemerkt haben, dass sein Lkw die Begrenzungsanlage touchierte und ramponierte. Trotzdem soll er nun längere Zeit auf seine Fahrerlaubnis verzichten und eine Geldstrafe zahlen.Staatsanwältin Christina Altenhofen hielt dem Mann nach dessen Widerspruch gegen einen Strafbefehl ein Vergehen der Unfallflucht vor.Doch dies wies er strikt von sich. Denn wie, so wurde im Prozess mehrfach gefragt, kann jemand ein Verkehrsdelikt schuldhaft begehen, wenn er davon nichts mitkriegt? "Ist eine Verfahrenseinstellung möglich?", hakte der aus Pößneck in Thüringen mit angereiste Anwalt Marco Schwarzer nach. Er tat das wiederholt und stieß auf Ablehnung bei der Anklagevertreterin.Es gab einen Kfz-Sachverständigen aus Franken, der seine getätigten Nachforschungen dem Richter vortrug. Dabei stellte sich heraus: Der Lastzug war von ihm bisher nicht in Augenschein genommen worden. "Aus Kostenminimierungsgründen", wie er sagte. Worauf es dem Gutachter aus dem Zuhörerraum entgegenschallte: "Sie sind eingeladen, das zu tun. Der Lkw steht bei uns auf dem Hof." Der Zwischenruf kam vom Spediteur und Arbeitgeber des 30-Jährigen. Am Aufbau des Fahrzeugs, so beschrieb der Mann, sei schlichtweg nichts zu sehen. Kein Kratzer am Aluminium, obwohl doch angeblich die stählerne Begrenzungsanlage massiv beschädigt worden sei.Jetzt muss der Kfz-Experte nach Thüringen aufbrechen und sich das "Corpus Delicti" genau ansehen. Danach hat er Richter Heydn seine Erkenntnisse bei einem neuen Termin, der wohl erst im Sommer stattfindet, vorzulegen. Dann sollen auch zwei Leute als Zeugen erscheinen, die auf dem Rastplatz Beobachtungen machten. Sie waren bisher nicht geladen worden, weil wohl zunächst die Annahme bestand, das Verfahren könne eher rasch beendet werden.