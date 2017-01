Bühne für den Kandidaten

Vermischtes Wernberg-Köblitz

19.01.2017

7

0 19.01.2017

Ausflüge in die Bundes- und Landespolitik gab es beim CSU-Neujahrsempfang. Die Abgeordneten Alexander Flierl und Karl Holmeier stärkten dabei aber auch dem Mann den Rücken, der sich im Herbst um die Nachfolge von Bürgermeister Georg Butz bewirbt.

Thema "Innere Sicherheit"

Aufgaben im Markt

Ortsvorsitzender Dieter Rosenberg betonte vor den Gästen, dass im Markt Wernberg-Köblitz wichtige Zukunftsentscheidungen anstehen, wird doch im Herbst ein neuer Bürgermeister gewählt. Der Kandidat der CSU ist Konrad Kiener. Dann ein Schwenk zur großen Politik: Wirtschaftlich gehe es den Menschen in Deutschland gut, doch sie seien in punkto Innere Sicherheit verunsichert. Politiker müssten die Bürger "mitnehmen" und Klartext reden.Landtagabgeordneter Alexander Flierl betonte, dass der Freistaat Bayern viel für die innere Sicherheit tue: "Hier ist die CSU die einzige Partei, die Lösungen gebracht hat". Im neuen Doppelhaushalt 18/19 wurden für die innere Sicherheit 9,5 Milliarden Euro eingestellt. Bis zum Jahr 2020 sollen in Bayern zusätzliche 2000 Stellen bei der Polizei geschaffen werden. Genauso wichtig "war und ist die Entwicklung des ländlichen Raumes und dessen Stärkung". Der Landkreis Schwandorf und seine Kommunen stünden gut da. Mit den 8,9 Milliarden Euro an kommunalen Finanzausgleich solle dies auch weiterhin so bleiben. Kommunen müssten sich entwickeln können. Darum soll laut Flierl der Landesentwicklungsplan geändert werden. Stichwort sei das Anbindegebot: Kommunen müssten mehr Flexibilität bei der Ansiedlung von Unternehmen haben. Im Landkreis Schwandorf werde vonseiten des Landrats Thomas Ebeling viel getan, damit sich die Arbeitsplatzsituation weiterhin so gut entwickle. Auf die Marktgemeinde bezogen, freute sich Flierl, dass sich mit Konrad Kiener ein junger Politiker um das Bürgermeisteramt bewerbe, der das bisher Geschaffene fortsetzen könne.Bundestagsabgeordneter Karl Holmeier nutzte die Gelegenheit, um Bilanz darüber zu ziehen, was die Große Koalition seit den Wahlen 2013 erreicht habe. Seit vier Jahren werde ein Bundeshaushalt ohne Neuverschuldung verabschiedet. Sorgenkind sei die Landwirtschaft, die von einem massiven Preisverfall bedroht sei. Für Wernberg-Köblitz konnte der Lärmschutz an der A 93 realisiert werden. Das Breitbandprogramm der Bundesregierung sei auf den Weg gebracht, die Förderzusagen ausgestellt. In Sachen Elektrifizierung der Bahnstrecke Regensburg-Hof fänden laufend Gespräche statt.Bürgermeisterkandidat Konrad Kiener ging auf lokale Themen ein: In Wernberg-Köblitz werde sehr viel getan, um Flüchtlinge zu integrieren. "Das gelingt bis dato sehr gut". Anteil daran haben die evangelische Kirchengemeinde mit dem Begegnungscafé sowie der katholische Frauenbund mit der Kleiderkammer. Kiener dankte diesen Organisationen und den Menschen die dahinter stehen. In Wernberg-Köblitz stehe in diesem Jahr einiges an Aufgaben an. So muss der Bürgerwille mit der neuen Halle umgesetzt werden. Das Bürgerbegehren habe die Entscheidung für die große Halle gebracht. Dem entsprechend muss ein Konzept erstellt werden, denn seit vergangenem Jahr ist der Markt auch Eigentümer des Jugendheimes. Die wirtschaftliche Entwicklung in Wernberg-Köblitz bezeichnete Kiener als hervorragend. "Es gibt mehr Einpendler als Auspendler" und mit dem neuen Industriegebiet habe die Marktgemeinde die Möglichkeit noch weitere - auch große Betriebe - anzusiedeln.Was die Bürgermeisterwahl anbelangt, bewerbe er sich ehrlich um die Nachfolge von Georg Butz. Zusammen mit MdL Alexander Flierl möchte Kiener ein Gespräch mit der Deutschen Bahn zum Thema barrierefreier Bahnhof und Lärmschutz suchen.