"Christo" und das Unkraut

Vermischtes Wernberg-Köblitz

25.04.2017

Ob Thomas Hölzl mit den Werken des Verpackungskünstlers "Christo" geliebäugelt hat? Der Verdacht drängt sich beim Blick auf die "verhüllten" Pflanzflächen auf dem Wernberger Friedhof auf. Doch das hat ganz praktische Gründe.

Der alte Teil des Wernberger Friedhofs ist ansprechend saniert. Der Bewuchs an den unansehnlich gewordenen Böschungen wurde komplett entfernt. Hier wird neu angepflanzt, doch das ist auf dem Hanggelände gar nicht so einfach. In der flachen Ebene wäre eine Abdeckung mit Rindenmulch üblich, doch im dem steilen Gelände würden einige Regenschauer genügen, und das Abdeckmaterial würde zur darunter liegenden Grabreihe "wandern".Schwierig ist es auch, auf den großen Flächen das Unkraut im Zaum zu halten. Der Bauhof legte die neuen Böschungen von oben nach unten an. Als der Trupp bei der untersten Böschung angelangt war, "war oben schon wieder alles grün", erzählt Landschaftsgärtner Thomas Hölzl. Doch gerade der Pflegeaufwand ist bei Kommunen ein erheblicher Kostenfaktor.Thomas Hölzl hatte die Idee, das Erdreich mit Matten aus Unkrautvlies und Kokosgewebe abzudecken. "Steile Böschungen an Autobahnen werden mitunter damit befestigt", erzählt er. Warum sollte das nicht auch im Friedhof funktionieren? Die Matten wurden ausgelegt und mit Klammern befestigt: immerhin 588 Quadratmeter. Sie bleiben unkrautfrei. Durch das Vlies trocknet auch der Boden nicht so stark aus - gute Voraussetzung für das Pflanzenwachstum. Thomas Hölzl hat auf die Matten mit einer Schablone Pflanzpunkte aufgesprüht, damit sich ein stimmiges Gesamtbild ergibt. In die Matte wird ein Loch geschnitten, die Pflanze - fünf pro Quadratmeter - eingesetzt. 900 Stück sind schon in der Erde, 2000 werden es insgesamt sein. Fünf Sträucher- und Bodendeckerarten wurden gewählt. Die Purpurbeere hat leuchtenden Fruchtschmuck, die niedrige Kranzspiere zeichnet sich durch gelbe Herbstfärbung aus, andere Sorten wie die Purpur-Kriechspindel sind immergrün. Nun ist etwas Geduld gefragt. Der Bewuchs soll in zwei, drei Jahren so dicht sein, dass er die Matten großflächig abdeckt.