Damit die Gelder fließen

Vermischtes Wernberg-Köblitz

25.05.2017

9

0 25.05.2017

Sanierung oder Neubau? Laut einer Machbarkeitsstudie des Ingenieurbüros Schultes stehen beim Jugendheim Sanierungskosten in Höhe von 1 629 109 Euro Neubaukosten von 2 476 710 Euro gegenüber, erläuterte Bürgermeister Georg Butz in der Marktratssitzung. Differenz: 850 000 Euro. Von der Regierung der Oberpfalz wurden 60 Prozent an Fördermitteln in Aussicht gestellt. Hinzu kämen Mittel aus dem Bayerischen Kulturfonds. Doch bevor es Geld gibt, muss ein Förderantrag und ein Planentwurf eingereicht werden. Zur nächsten Sitzung werden drei Planungsbüros eingeladen. Wenn ein Entwurf vorliegt, wird der Förderantrag für eine Sanierung eingereicht.