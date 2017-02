Vermischtes Wernberg-Köblitz

10.02.2017

Anneliese Fiedler hat für die Seniorengruppe St. Josef wieder ein ansprechendes Jahresprogramm ausgearbeitet. In St. Anna beschränkt man sich auf das monatliche gemütliche Beisammensein im Pfarrheim St. Anna - meist jeden zweiten Mittwoch im Monat und ohne großes Programm. Rita Meiller, die diese Zusammenkünfte managt, muss gesundheitlich pausieren. Laut Bürgermeister Georg Butz werden einige Helferinnen aus den Reihen des Frauenbundes, die Rita Meiller und die Seniorenrunde schon bisher unterstützt haben, die Kaffeenachmittag am laufen halten. Wer möchte, kann sich auch gerne zusätzlich am Programm in der Pfarrei St. Josef in Unterköblitz beteiligen.

Die Seniorengruppe St. Josef trifft sich am ersten Donnerstag eines jeden Monats zum geselligem Zusammensein bei Kaffee und Kuchen im Pfarrheim St. Josef. Beginn ist um 14.30 Uhr, Ende gegen 17 Uhr. Am 2. März ist Aktiv-Nachmittag. Jeder kann eigene Ideen einbringen. Diesmal sind die Kindergartenkinder zu Gast. Es gibt einen Jahresrückblick als Diashow. Zum Einkehrtag nach Johannistal mit Direktor Manfred Strigl geht es am Dienstag, 28. März. Die Busfahrt ist kostenlos.Am 6. April bekommen die Senioren Besuch von der Polizeipuppenbühne aus Weiden. In Anlehnung an die Augsburger Puppenkiste machen die Polizeibeamten spielerisch auf verschiedene Gefahren des Alltags, auf Handtaschendiebstahl, Haustür- und Enkeltricks aufmerksam. Sie zeigen auch, wie man richtig reagiert. Am 4. Mai ist dann wieder Aktiv-Nachmittag, in den der Tanzkreis eingebunden ist. Bei der Muttertagsfeier werden Gedichte, Geschichten und Lieder zum besten gegeben.Edith Nübler aus Schwandorf, Referentin der Katholischen Erwachsenenbildung, ist dann am 1. Juni zu Gast. Ihr Thema: "Alt werden - jung bleiben! Unser Körper der große Zauberer." Am 6. Juli gibt es ein lustiges Sommerfest mit Sommerbowle. Mit dabei sind die Kindergarten-Kinder. Gemeinsam wird gesungen und erzählt.Die Bundestagsabgeordnete und Markträtin Marianne Schieder informiert am 3. August über die Wichtigkeit einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Am 7. September ist wieder der Tanzkreis mit von der Partie, aber auch Helga Weiß und Rosalinde Kumeth. Sie leiten die Senioren beim Malen von Mandalas an.Dem Thema Mensch und Natur, speziell Bienen und Honig und deren Bedeutung für die Menschen, widmet sich am 5. Oktober Imkerin Erika Brandl aus Weiden. Am 2. November ist Pastoralreferentin Heidi Braun zu Gast. Sie beleuchtet das Fest Allerseelen und Allerheiligen, berichtet über die Heiligen und Seligen, deren Bedeutung und das Brauchtum im Kirchenjahr. Das Jahr schließt mit einem Aktiv-Nachmittag, bei dem auch der Nikolaus vorbeischaut.Mögliche Wallfahrten mit Pfarrer Norbert Demleitner werden von Monat zu Monat geplant.