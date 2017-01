Vermischtes Wernberg-Köblitz

"Kameradschaftsgeist lebt nur, wenn alle zusammenhalten." Ehrenkommandant Walter Luley brachte in der Dienstversammlung auf den Punkt, was die Feuerwehr Saltendorf auszeichnet.

Wissenstest bestanden

Goldenes Kreuz

Beförderungen und Wissenstest Zur Feuerwehrfrau/-mann wurden Veronika Bogner und Simon Schlosser befördert, zu Oberfeuerwehrmännern Andreas Ritz, Fabian Schlosser und Tobias Mutzbauer. Hauptfeuerwehrmann ist nun Andreas Winkelmann. Die Jugendfeuerwehr wurde für den bestandenen Wissenstest mit Plaketten ausgezeichnet. Erfolgreich waren: Stufe1 Lukas Kalb, Florian Ruidisch; Stufe 2 Markus Kalb; Stufe 3 Jonas Hösl, Laura Schlosser, Thomas Forster; Stufe 4 Johannes Kalb; Stufe 5 Simon Schlosser, Veronika Bogner. (bnr)

Wernberg-Köblitz/Saltendorf. (bnr) In seinem Rechenschaftsbericht bezeichnete 1. Kommandant Markus Frey das zurückliegende Vereinsjahr trotz der acht Einsätze als "ruhiges Jahr". Die Feuerwehr wurde zu einem Brandeinsatz, vier technischen Hilfeleistungen und drei Verkehrssicherungen alarmiert. Das Hauptaugenmerk im zurückliegenden Vereinsjahr lag auf drei Schwerpunkten: Einführung des Digitalfunks, Ersatzbeschaffung einer Tragkraftpumpe und die Mitarbeit bei der Dorferneuerung. Gerade bei der Dorferneuerung hat die Feuerwehr gezeigt, dass ihr eine funktionierende Dorfgemeinschaft besonders am Herzen liegt. Marktrat Helmut Ries dankte der Feuerwehr für 1850 Arbeitsstunden, die der Verein nur für die Dorferneuerung zur Verfügung stand. Diesem Dank schloss sich auch Zweiter Bürgermeister Alexander Werner an.In der Feuerwehr Saltendorf bereiten sich neun Jugendliche auf ihren aktiven Dienst vor. Jugendwarte Stefan Mutzbauer und Alexander Frey schulten die Feuerwehranwärter und machten sie für den Wissenstest fit, den alle bestanden haben.Kommandant Markus Frey ging auf die anstehenden personellen Veränderungen ein, die auch Auswirkungen auf den Mitgliederbestand haben. Wegen Wohnortwechsel scheiden vier Feuerwehrkameraden aus der aktiven Truppe aus. Konrad Kiener und Helmut Ries haben die gesetzliche Altersgrenze für den aktiven Feuerwehrdienst von 63 Jahren erreicht und müssen ihren Schutzanzug an den Hacken hängen. Beide Feuerwehrmänner zählten über vier Jahrzehnte zu den Stützen der Feuerwehr. Konrad Kiener ist seit über 20 Jahren Vorsitzender und übt dieses Amt auch weiterhin aus. Für seinen herausragenden Einsatz für die Feuerwehr erhielt er bereits vor Jahren das Silberne Ehrenkreuz. Auch Helmut Ries war immer an vorderster Stelle zu finden, zuerst als Maschinist und später als Gruppenführer. Beiden dankten Kommandant Markus Frey und sein Stellvertreter Ralph Bogner für ihren vorbildlichen Dienst in der Feuerwehr. Zurzeit gehören zur aktiven Truppe neun Feuerwehrfrauen und 38 Feuerwehrmänner, die sich in fünf Gruppen aufteilen.Wenn in einer Dienstversammlung hochkarätige Dienstgrade anwesend sind, dann liegt dafür meist in besonderer Grund vor. In diesem Falle stand die staatliche Ehrung von drei Mitgliedern für ihre langjährige Dienstzeit an. Die Auszeichnung nahmen Kreisbrandinspektor Hans Gietl und Kreisbrandmeister Dieter Schweiger vor. Seit 40 Jahren leisten Josef Kalb und Josef Schlosser aktiven Dienst in der Feuerwehr. Sie erhielten dafür das goldene Kreuz und die goldene Ehrenamtskarte des Landkreises. Mit dem silbernen Kreuz für 25 aktive Dienstjahre wurde Georg Kummeth ausgezeichnet. Neben der staatlichen Ehrung wurden Mitglieder vereinsintern ausgezeichnet. Seit 30 Jahren leisten Ralph Bogner, Rainer Maunz und Reinhold Schlosser ihren Dienst in der Feuerwehr. 20 Jahre ist Kommandant Markus Frey dabei und seit zehn Jahren Sebastian Werner.