Gewerbe im Blickpunkt

Vermischtes Wernberg-Köblitz

28.04.2017

2

0 28.04.2017

Rund 40 Aussteller präsentieren sich heute und morgen bei der Gewerbeschau. Ein Novum: "Blickpunkt Wernberg-Köblitz" ist diesmal im Industriegebiet West I. Die Organisation liegt in Händen des Gewerbevereins. Gerd Blotzki und Bernhard Wild stellten Hallen und Freiflächen auf ihrem Betriebsgelände an der Bürgermeister-Unsicker-Straße zur Verfügung. Die Aussteller verteilen sich auf vier Hallen und fünf Freiflächen. Vertreten sind die Bereiche Bauen und Wohnen, Camping und Freizeit, Auto und Zweirad, Geld und Steuern, Reisen und Urlaub.

Offiziell eröffnet wird die Messe heute um 13 Uhr mit Repräsentanten des öffentlichen Lebens. Ein Rundgang schließt sich an. Kinder können sich in der Hüpfburg vergnügen. Die Kindertagesstätte "St. Josef" sorgt für Kaffee und Kuchen. Der Sonntag, 30. April, startet um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen - mit Musik. Ein Torwandschießen organisieren die Drahtglaskickers und ab 12 Uhr besteht die Möglichkeit zum Mittagessen. Am Nachmittag unterhält Sepp Schabernack die Kleinen. Angeboten werden Geschicklichkeitsspiele mit dem Minibagger. Ab 14 Uhr ist wieder das Kuchenbuffet eröffnet. "Blickpunkt Wernberg-Köblitz" schließt um 18 Uhr.