Gutscheine für gute Noten

Vermischtes Wernberg-Köblitz

18.05.2017

In der Bürgerversammlung wurden Schüler für ihre guten Leistungen ausgezeichnet. Marie-Christin Dotzler baute ihr Abitur am Gymnasium Nabburg mit einem Schnitt von 1,0. Kristof Schönberger wird Elektroniker und schaffte an der Europa-Berufsschule Weiden ebenfalls 1,0. Seinen Master im Studiengang Mechatronik machte Thomas Wiesgickl an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit 1,2. Maximilian Zenger erreichte beim Abi am Nabburger Gymnasium die Note 1,4 und Vanessa Rauch glänzte an der Staatlichen Berufsschule für Sozialpflege mit der Note 1,44. Ramona Schlögl baute an der Naabtal-Realschule Nabburg die Mittlere Reife mit einem Notendurchschnitt von 1,5, Andrea Schlosser ihr Abitur am JAS-Gymnasium ebenfalls mit 1,5.