Vermischtes Wernberg-Köblitz

31.08.2016

31.08.2016

Wernberg-Köblitz. "Beleben Sie Ihre graue Herbststimmung mit Bewegung. Vergessen Sie Maschinen und Studios, Ihr eigener Körper ist das beste Trainingsgerät": Auf dieser Grundlage bietet der TSV Detag einige interessante Sportmöglichkeiten für den Herbst an.

Die Damengymnastik beginnt nach den Sommerferien am Montag, 19. September, wie gewohnt jeden Montag um 19 Uhr. Diese Stunde bietet eine breite Palette an Übungen für den ganzen Körper. Es werden dabei verschiedenen Kleingeräte wie Tubes, Hantel, Steppbrett, Pezziball, Redondobälle oder Aero-Pads eingesetzt.Ein zehnstündiger Kurs "Wellness für den Körper" beginnt am Donnerstag, 22. September, um 18 Uhr. Der Kurs beinhaltet leichtes Muskeltraining sowie Herz-Kreislauf-Training mit kleinen Geräten wie Tubes, Hantel, Pezziball oder Steppbretter.Die wöchentliche "Herren-Fitness" beginnt am Dienstag, 11. Oktober, um 19 Uhr. Hier sind alle Herren willkommen, die sich über die Herbst - und Wintersaison sportlich betätigen wollen. In den Stunden werden ebenso mit Kleingeräten die Kondition, Koordination und Muskelkraft erarbeitet. Geeignet ist diese Stunde vor allem auch schon zur Vorbereitung der Skisaison.Die Yoga-Stunden (bereits ausgebucht) fangen am Mittwoch, 14. September, an. Alle Stunden und Kurse finden in der Mehrzweckhalle der Hauptschule Wernberg-Köblitz statt und werden von geprüften Übungsleiterinnen geleitet. Es ist keine Anmeldung erforderlich.