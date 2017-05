Jugendliche zeigen Flagge für den Glauben

Vermischtes Wernberg-Köblitz

04.05.2017

11

0 04.05.201711

Wernberg-Köblitz-Neunaigen. Auf ein ereignisreiches Jahr blickten die Mitglieder der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Neunaigen bei ihrer Jahreshauptversammlung zurück. Vorsitzender Simon Kleierl erwähnte in seinem Bericht zahlreiche Aktivitäten der seit 1924 bestehenden Landjugend. Dazu zählten unter anderem das traditionelle Osterfrühstück, die Gestaltung des Blumenteppichs für Fronleichnam sowie die Beteiligung an der "Burning Night" und am 25-jährigen Priesterjubiläum von Pfarrer Markus Ertl. In diesem Jahr wollen die Jugendlichen Ende Juni unter anderem wieder das Johannisfeuer organisieren.

Pastoralreferent Maximilian Pravida dankte den Mitgliedern der Landjugend und dem Vorstand für ihre engagierte Arbeit das gesamte Jahr über und erläuterte, wie wichtig es sei, Flagge zu zeigen: "Heutzutage werden wieder besonders junge Leute gesucht, die ihren Glauben nicht verstecken, sondern Flagge zeigen - an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt", betonte der Pastoralreferent. Auch Pfarrer Ertl und Zweiter Bürgermeister Alexander Werner dankten für das große Engagement der Gruppe. Beide waren sich einig, dass die katholische Landjugend ein wichtiger Baustein für die gesamte Gemeinde sei.