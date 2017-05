Kein Fass aufmachen

Vermischtes Wernberg-Köblitz

15.05.2017

Der Marktrat zeigt Einigkeit, wenn es ums Bauen in Außenbereich geht. Um keinen Präzedenzfall zu schaffen, wurde die Voranfrage abgelehnt.

Klassischer Fall

Käsbauers Vorschlag

Der Antragsteller möchte in Woppenhof an dem Platz, an dem seine Scheune steht, ein Wohnhaus bauen. Der Haken dieser Umnutzung: Das Grundstück befindet sich im Außenbereich 80 Meter vom Ortsende entfernt in Richtung Losau. Im Flächennutzungsplan ist es als landwirtschaftliche Fläche verankert. Die Erschließung ist nur teilweise gesichert, da das Grundstück nicht an die gemeindliche Abwasserentsorgung angeschlossen ist. Daneben steht ein Aussiedlerhof, bei dem das Abwasser über eine Kleinkläranlage beseitigt wird.Konrad Kiener (CSU) hielt anfangs die Umnutzung für möglich, wenn der Eigentümer selbst für die Abwasserentsorgung sorgt. Er revidierte aber seine Meinung, als alle Aspekte erörtert worden waren.Für Marianne Schieder (SPD) handelte es sich um den klassischen Fall einer Außenbereichsbebauung. Dann wäre auch jedem die Tür geöffnet, der unter dem Aspekt einer eigenen Wasser- und Abwasserentsorgung einen Antrag für ein Haus oberhalb des Schloßbergs einreiche. Auf dem Gelände in Woppenhof stehe bisher ein Schuppen und sonst nichts. Josef Appl machte darauf aufmerksam, dass früher die Aussiedlung von landwirtschaftlichen Betrieben forciert worden sei. Und jetzt eine Wohnbebauung? Dann könne es zur Interessenskollision kommen, wenn sich Hauseigentümer durch die Landwirtschaft belästigt fühlen. "Wir sitzen nicht hier, um den Menschen Gutes zu tun, wenn nun mal die geltende Rechtslage eine andere ist", so Schieder abschließend.Schnell erledigt war eine Satzungsänderung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung des Marktes, die wegen der elektronischen Wasserzähler mit Funkauslesung erforderlich wurde..Der Marktrat vergab diverse Aufträge zur energetischen Sanierung des Rathauses. In der letzten Angebotsauswertung für das Wärmeverbundsystem war aufgrund einer fehlerhaften Aufsummierung ein falscher Angebotspreis ermittelt worden. Daher musste über die Vergabe neu beschlossen werden. Das wirtschaftlichste Angebot kam vom Malerfachbetrieb Höfer aus Wiesau für 141 685 Euro und einem Prozent Skonto. Auch Fenster und Sonnenschutz wurden ein zweites Mal ausgeschrieben. Die Firma Geitner (Wernberg-Köblitz) verlangt dafür 45 738 Euro. Sie liegt 48,9 Prozent unter der Kostenberechnung.Wegen fehlender Gesamtunterlagen musste ebenso die Auftragsvergabe für die Bautechnik und die Außenanlagen beim Neubau des Hochbehälters Fischberg aufgehoben werden. Das Angebot der Firma Wilhelm Bauer aus Erbendorf beläuft sich auf 1 081 537 Euro und ist 31 000 Euro günstiger. Zugestimmt wurde dem Benutzungsvertrag mit dem Landkreis Schwandorf über die Wasserleitungserneuerungen im Bereich der Kreisstraße SAD 25, die mit dem Hochbehälterneubau zusammenhängen. Bürgermeister Georg Butz wurde mit der Unterzeichnung beauftragt.Kurz berichtete Butz über das Thema TSV-Halle und Sportplatz, das bei der Jahreshauptversammlung des TSV diskutiert worden sei. Er habe sich mit Franz Käsbauer über die Situation unterhalten. Als neuer Preis wurden 40 000 Euro genannt. Dem Vernehmen nach solle der TSV die Umkleiden und Gebäude bis zur Aschenbahn übernehmen. Franz Käsbauer würde die Halle kaufen und der Markt solle für einen Euro das Fußballfeld übernehmen. So lange der Platz "grün bleibt", würde laut Käsbauer der jetzige Eigentümer Pilkington das Altlastenrisiko tragen. Schriftlich gab es bis zur Sitzung noch keinen Antrag.