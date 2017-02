Keine Urnenstelen vor der Kapelle

Vermischtes Wernberg-Köblitz

10.02.2017

Der Trend geht zur Urnenbestattung, aber im kleinen Erdgrab. Nicht wenige Hinterbliebene möchten einen Platz haben, an dem sie Zeichen der Verbundenheit ablegen können. Der Marktrat änderte deshalb den Gestaltungsplan für den nördlichen Teil des Wernberger Friedhofs.

Den Markträten wurde in der letzten Sitzung noch einmal die Entwurfsplanung von Architekt Martin Gebhardt in Erinnerung gerufen. Die Kosten betragen 200 000 Euro. Darin nicht enthalten ist die bisher geplante Urnenstelenanlage unterhalb der Kalvarienberg-Kapelle. Die Kosten für die 42 Nischenplätze würden inklusive Platzgestaltung und Geländemodellierung 50 000 Euro kosten.In den 200 000 Euro bereits berücksichtigt ist hingegen die Pflasterung des Hauptweges wie im südlichen Friedhofsteil. Daran wird auch festgehalten. Nicht jedoch an der neuen Urnenstelenanlage. Das Areal zwischen Treppenaufgang und der bisherigen Anlage wird nun frei bleiben.Den Ausschlag dafür gab die Information der Verwaltung, dass derzeit im Friedhof Wernberg pro Jahr lediglich drei bis fünf Nischenplätze in den Urnenstelen benötigt werden. Die neue, Ende letzten Jahres fertig gestellte Anlage ist noch nicht belegt und bietet 14 Plätze, die voraussichtlich für drei bis vier Jahre ausreichen werden. Tendenziell wird der Bedarf etwas zurückgehen, da einige auf Urnenerdgräber ausweichen werden. Die Planung sieht denn auch vor, in der obersten Grabreihe, im nördlichen Bereich zwischen der Friedhofsmauer und dem mittleren Treppenaufgang, entsprechende Flächen zu schaffen. Es wird laut Bürgermeister Georg Butz auch zu überlegen sein, wie die nach Grabaufgaben entstehenden Lücken in den Doppelgräberfeldern zu schließen sind. Der Marktrat beschloss, den Hauptweg zu pflastern, aber sich von der geplanten Urnenstelenanlage unterhalb der Kapelle zu verabschieden. Für Marktrat Anton Kummert wäre es ein Unding gewesen, an der höchsten Stelle eine Anlage zu bauen, die Stützmauern erfordert und zudem "den Blick auf die Kapelle verhunzt."