Kinder sammeln für Bedürftige

Vermischtes Wernberg-Köblitz

24.12.2016

Die Kindergarten- und Schulkinder beteiligten sich an der Aktion "Johanniter-Weihnachtstrucker". "Gemeinsam geht's leichter" - unter diesem Motto halfen Kindergartenkinder von St. Josef, die Gruppe der Mittagsbetreuung und die Klassen der Grund- und Mittelschule zusammen, um möglichst viele Hilfspakete für Bedürftige in Albanien, Bosnien-Herzegowina und Rumänien zu sammeln. Die Spendenbereitschaft war schnell geweckt, als die Kinder von der Not der Menschen in Osteuropa erfahren hatten. Die Weihnachtspakete wurden unter dem Christbaum der Schule gesammelt und stolz den Fahrern der Firma Godelmann zum Weitertransport an die Johanniterkonvois übergeben.