Vermischtes Wernberg-Köblitz

12.05.2017

12.05.2017

Die Schützengesellschaft Naabtal präsentierte die neuen Würdenträger. Die Spannung war sowohl bei den Erwachsenen als auch der Jugend groß, wer die Titelträger 2017 sind.

(wto) Zur Königsproklamation gehört für die Schützengesellschaft das Königsessen im Vereinslokal Braun in Diebrunn, nicht zuletzt um die Spannung auf die Spitze zu treiben. Denn erst im Anschluss ging es an die Bekanntgabe der Ergebnisse des Königsschießens. Zweiter Schützenmeister Josef Appl war sehr erfreut über die Resonanz beim Königsschießen. Diese spiegelte sich auch bei der Königsproklamation wider.Schützenmeister Karl Eckert informierte, dass es 28 Teilnehmer gegeben habe. Besonders stolz war er auf die guten Ergebnisse in den einzelnen Disziplinen. Bei allen Helfern und Sponsoren bedankte er sich abschließend für deren Engagement. Sportleiter Michael Biller gab die Ergebnisse bekannt und hielt die Spannung hoch. Neben Meistertiteln in den verschiedenen Disziplinen konnten auch Pokale errungen werden.Der Vereins-Wanderpokal ging an Josef Appl (145,7 Teiler). Den Damenwanderpokal "Bianka Paulus" gewann Christa Praschel (88,0). Den Jugendwanderpokal "Karl Kastner" gewann heuer Niklas Lorenz (5er). Den Sieg über den Wanderpokal "Karl Schwager" konnte Josef Biller (112,3) für sich entscheiden. Zweiter Bürgermeister Alexander Werner stiftete eine Scheibe. Diese erhielt Stefan Widder (111,6).In der Disziplin "Meister" ging der Titel wie schon 2015 an Hans Herrmann (91/90 Ringe). Alle Altersklassen sowie Männer und Frauen spielten in der Disziplin "Glück" um den besten Platz und damit verbunden auch um attraktive Preise. Sieger wurde hier Matthias Farchmin (19,4 Teiler). Auf den weiteren Rängen folgen Hans Herrmann (35,3) und Albert Biller (42,1) Die Sieger durften sich auch noch ein Geschenk aussuchen.In der Disziplin "Jugendmeister" gewann Niklas Lorenz mit 40 Ringen. Beim "Auflagenmeister" verbuchte Josef Biller (98/94 Ringe) die Entscheidung für sich, vor Albert Biller (97/96) und Adolf Praschel (97/93). Danach folgte die Königsproklamation. Der Schützenkönig bei den Erwachsenen heißt Christa Praschel. Sie verwies mit einem 104,7-Teiler die männliche Konkurrenz auf die hinteren Plätze. Mit einem Ergebnis von 150,3 wurde Franz Renda Ritter. Neue Schützenliesl wurde mit 642,1 Bianka Paulus. Der Jugend-Schützenkönig heißt Niklas Lorenz.