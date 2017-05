Konventionell, aber auch länger

Vermischtes Wernberg-Köblitz

30.05.2017

30.05.2017

Schlüsselfertig über ein PPP-Modell oder konventionell? Über eineinhalb Stunden wurde im Marktrat hart darüber diskutiert, welcher Weg beim Bau der neuen Mehrfachhalle eingeschlagen werden soll.

Reichles Vergleich

Zwei Gegenstimmen

Zwei Modelle Bürgermeister Georg Butz nannte zu Beginn der Sitzung die Eckdaten: In konventioneller Bauweise ist eine europaweite Ausschreibung vorgeschrieben. Zeitfenster: fünf Monate. Dann folgen vier Monate für die Entwurfs- und Eingabeplanung, 12 bis 15 Monate Bauzeit. Eine Baufertigstellung Ende 2018 "sehe ich für nicht realisierbar", so Butz. Zweite Variante: Ein Private Public Partnership-Modell. Kommmunen dürfen etatrechtlich nicht an einen Generalunternehmer vergeben, erläuterte Butz. Das geht nur über ein PPP-Modell. Ausgeschrieben wird ein schlüsselfertiger Bau, für den die Kommune Qualitätsstandards definiert. Drei bis sechs Firmen geben Angebote ab. Es gibt keine europaweite Ausschreibung. Bezahlt wird bei Fertigstellung der Festpreis. Die Halle könnte Ende 2018 stehen. Bei dem Modell müssen Wartungsverträge mit ausgeschrieben werden. (cv)

Die Diskussion ist nicht neu. Sie wurde schon im März geführt, als Architekt Ingo Mages und Projektentwickler Matthias Reichle (Büro rheform) am Ratstisch saßen und ihre Standpunkte vertraten. Damaliger Mehrheitsbeschluss: Mages sollte seinen Entwurf zu Ende bringen. Als das Resultat dann - nichtöffentlich - präsentiert wurde, schwenkte das Gremium um und stimmte für einen Wirtschaftlichkeitsvergleich.Den Markträten lag er in der letzten Sitzung im Detail vor. Laut Plausibilitätsprüfung des Büros rheform müssten beim konventionellen Entwurf der Architekten Mages&Mages noch 200 000 Euro für Brand- und Schallschutz hinzuaddiert werden. Die Gesamtinvestitionssumme inklusive Projektsteuerung, Verwaltungsaufwand, VgV-Verfahrenskosten und Zwischenfinanzierung beläuft sich demnach auf 7,181 Millionen Euro. Dem wurden 5,143 Millionen Euro gegenüber gestellt, wenn bei einem schlüsselfertigen PPP-Modell alle Möglichkeiten ausgereizt werden: Das wären ein flachgeneigtes Dach statt eines Pultdachs, Optimierungen bei Wänden, Hallenbelichtung und technischer Gebäudeausstattung.Zu diesem Wirtschaftlichkeitsvergleich Reichles hatten zehn Markträte Fragen und deshalb im Vorfeld der Sitzung beantragt, Ingo Mages zu befragen. Zweiter Bürgermeister Alexander Werner beharrte darauf, Mages "in den Zeugenstand" zu holen, um Fragen des Brandschutzes, der Akustik und der Dachform zu erörtern. Für Bürgermeister Butz machte das keinen Sinn, gehe es doch nicht mehr um die Diskussion des Entwurfs. SPD-Markträtin Marianne Schieder sah eine enorme Schieflage darin, dass derjenige, der die Mages-Pläne überprüfe, "auch später einen Vorteil hat". Bürgermeister Butz konterte, dass die Kommune bei der schlüsselfertigen Ausschreibung in der Wahl des Projektentwicklers frei sei: "Das ist keine Verkettung".Isolde und Ingo Mages nahmen am Ratstisch Platz. Sie konnten die Summen nicht nachvollziehen, die in ihrem Entwurf noch für Brandschutz und Akkustik hinzuaddiert wurden. Vornehmlich die Markträte der SPD und Landlisten versuchten weitere Positionen der Wirtschaftlichkeitsberechnung zu durchleuchten, die zu Lasten der konventionellen Variante gehen würden. Marianne Schieder sprach von "unseriöser Gegenüberstellung". FW-Markträtin Maria Schlögl meinte allerdings, dass für einen sinnvollen Vergleich auch Mattias Reichle Stellung beziehen müsste.Für SPD-Markträtin Marianne Schieder stand fest, dass es sich bei PPP "nicht um eine Millioneneinsparung" handle. Auch der kommunale Prüfungsverband stehe PPP kritisch gegenüber. "Wie kommen Firmen zu günstigen Preisen? Indem Subunternehmer heruntergehandelt werden." Eingespart werden "kann nur bei der Qualität", so Dritter Bürgermeister Georg Schlögl. Mit Blick auf vorgeschlagene, kostengünstigere Metall-Paneele war für Vitus Bauer klar: "So eine Metallkiste wollen wir nicht." Gerhard Bäumler sprach von seinen schlechten Erfahrungen mit Generalunternehmern und Christa Mösbauer fand es mit Blick auf den Kindergartenbau gut, einen Architekten vor Ort zu haben. Bürgermeister Butz unterstrich nochmals: "Die Qualität legen wir fest". Und bei einer europaweiten Ausschreibung im konventionellen Verfahren sei offen, welcher Architekt zum Zug komme.Dieter Rosenberg (CSU) verlor angesichts der ständig variierenden Kostensummen die Geduld. Auch er habe Diskrepanzen festgestellt und wolle wissen, "wo wir stehen". Konrad Kiener (CSU) versuchte "die Emotionen rauszunehmen". Keiner "ist hier im Zeugenstand, keiner angeklagt." Maria Schlögl steuerte beharrlich auf einen bereinigten, direkten Kostenvergleich zu: Es geht demnach um rund 6,2 Millionen Euro beim konventionellen und um 5,9 Millionen Euro beim PPP-Verfahren. Auf dieser Basis könne dann über Optimierungen gesprochen werden.Anton Kummert (CSU) brach abschließend eine Lanze für Bauträger. Ein Vertrag lege fest "was wir haben wollen. Wir haben einen Festpreis und eine kürzere Zeitschiene". Bei der konventionellen Planung "wissen wir nicht, wo die Preise hinlaufen" und welche Firmen bei einer europaweiten Ausschreibung im Boot seien. Von Kummert und Bürgermeister Butz kamen die beiden Gegenstimmen, als gegen 21.30 Uhr mehrheitlich eine konventionelle Ausschreibung beschlossen wurde.