Vermischtes Wernberg-Köblitz

14.05.2017

15

0 14.05.201715

-Saltendorf. Bei der katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Saltendorf laufen die Vorbereitungen für die 13. Stodlkirwa und das 50-Jährige Bestehen der KLJB auf Hochtouren. Im März begann bereits das Einstudieren der verschiedenen Kirwatänze, doch bis zum Kirwabaum-Austanzen und dem dazugehörigen Fest sind noch zahlreiche Vorbereitungen zu treffen.

Bereits am Donnerstag, 25. Mai, wird um 14 Uhr am Kinderspielplatz der Kirwabaum aufgestellt. Dabei bieten die Kirwamoidln Kaffee und Kuchen an. Am Freitag, 26. Mai, wird der Baum um 19 Uhr am Spielplatz ausgetanzt. Ab 20 Uhr spielt die Band "Wöidarawöll" im beheizten Mutzbauer-Stodl.Am Samstag, 27. Mai, geht es weiter: Um 18 Uhr ist in der Filialkirche Saltendorf ein Festgottesdienst. Anschließend findet ein Festzug zum 50-jährigen Bestehen der Landjugendgruppe mit allen eingeladenen Vereinen statt. Ab 20 Uhr sorgt die Band "Highline" für gute Stimmung. An beiden Tagen ist für Speisen und Getränke bestens gesorgt. Die Kirwa endet am Montag, 29. Mai, mit der Verlosung des Kirwabaums.