13.02.2017

Die Marktgemeinde setzt den nächsten Baustein für die intakte Wasserversorgung in der Marktgemeinde: Bernhard Kaltenecker vom Ingenieurbüro Zwick aus Weiden stellte den Markträten die Entwurfsplanung für den Neubau des Hochbehälters Fischberg vor. Er ist mit umfangreichen Leitungserneuerungen verbunden.

Auf neuestem Stand

40 bis 50 Jahre Lebensdauer

Heuer soll mit dem Hochbehälterbau sowie der Leitungsverlegung zum Kirschweg und von der Saltendorfer Straße zum Hochbehälter (im Zufahrtsweg) begonnen werden. Im nächsten Jahr werden dann die neuen Leitungen vom Hochbehälter über Damelsdorf nach Saltendorf mit einer Anbindung an das Industriegebiet (Bürgermeister-Unsicker-Straße) gezogen. Das Fassungsvermögen erhöht sich von 1200 auf 1600 Kubikmeter. In einem Notfall können sich die Pumpwerke Fischberg und Industriegebiet gegenseitig ersetzen.Hochbehälter und Leitungsbau werden gefördert, da Wernberg-Köblitz seine Hausaufgaben im Bereich der Wasserver- und Abwasssrentsorgung in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Dafür gibt es vom Staat sozusagen ein finanzielles Zuckerl: 300 000 Euro Förderung für den Hochbehälter und 120 Euro pro laufenden Meter Leitung - bei 3,6 Kilometern. Mit den Anliegern wurden bereits Vorgespräche über den Trassenverlauf und Grunddienstbarkeitsentschädigungen geführt.Die Kosten: Leitungsbau 720 000 Euro, Hochbehälter 1 095 000 Euro, Überhebepumpwerk im Hochbehälter 65 000 Euro, Baunebenkosten 285 000. Das macht brutto mit 19 Prozent Mehrwertsteuer 2 576 350 Euro. Zweiter Bürgermeister Alexander Werner suchte nach Einsparmöglichkeiten. Gerhard Bäumler fragte mit Blick auf die Erfahrungen beim Wasserwerkbau, ob noch weitere Kosten kommen könnten. Probleme könnten generell bei keiner Maßnahme gänzlich ausgeschlossen werden, so Kaltenecker. Mit der geplanten Ausstattung wäre die Marktgemeinde auf dem neuesten Stand der Technik. Kaltenecker hat schon vergleichbare, gelungene Projekte geplant. Die Preise seien "auskömmlich gerechnet, nicht über- und nicht unterzogen".Dritter Bürgermeister Georg Schlögl machte auf die bisherige Kalkulation von 800 000 Euro für den Hochbehälter aufmerksam. Da könne in der Öffentlichkeit die Summe von 2,5 Millionen Euro für Irritationen sorgen. Bürgermeister Georg Butz strich deutlich heraus, dass nur der Hochbehälterbau umlagefähig sei. Und das sind, wenn von 1 095 000 Euro 300 000 Förderung abgezogen werden, weiterhin 800 000 Euro. Der Leitungsbau wird nicht auf die Bürger umgelegt.Eine Nachfrage von Marktrat Christian Liebl galt der Lebensdauer des neuen Hochbehälters. "40 bis 50 Jahre sollte er schon halten", so Bernhard Kaltenecker.Die Entwurfsplanung wurde vom Marktrat einstimmig beschlossen, ebenso die Tragwerksplanung. Sie wurde für 42 016 Euro an das Ingenieurbüro Maier aus Theisseil vergeben. Die Prüfstatik übernimmt das Büro Dr. Schroeter und Dr. Kneidl aus Weiden.