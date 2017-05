Vermischtes Wernberg-Köblitz

10.05.2017

3

0 10.05.2017

Wernberg-Köblitz/Glaubendorf. Die KLJB Glaubendorf freute sich sehr darüber, dass sie mit Ramona Hägler und Lena Nagler beim Jahreshauptgottesdienst in der St.-Johannes-Kirche in Woppenhof zwei junge Frauen in ihre Reihen aufnehmen konnte.

Im Anschluss an die Messe fanden im Pfarrheim Glaubendorf die Neuwahlen statt. Als Gast konnte die Landjugend den Pastoralreferenten der Pfarreiengemeinschaft, Maximilian Pravida, willkommen heißen.Markus Schärtl wurde einstimmig in seinem Amt als erster Vorsitzender bestätigt. Martin Kiener wurde zum Stellvertreter und Johannes Hägler zum dritten Vorsitzenden gewählt. Ramona Hägler ist in den nächsten Jahren wieder für die Finanzen zuständig. Magdalena Stahl wurde ihre Stellvertreterin. Dankenswerterweise hat Sandra Kick sich bereit erklärt, das Amt der Schriftführerin weiter zu bekleiden. Für das Vereinsbanner sind ferner Stefan Kick, Tobias Meißner und Max Stahl zuständig.Im Anschluss an die Neuwahlen lud Markus Schärtl zur Teilnahme am Mutter-Anna-Fest am 30. Juli in Wernberg ein, wo heuer Bischof Dr. Rudolf Voderholzer Hauptzelebrant sein wird.