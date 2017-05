Mit Talentino in die Schule

Vermischtes Wernberg-Köblitz

Die Tennisabteilung des TSV Detag Wernberg und Uwe Dressel vom BTV besuchten die Grund- und Mittelschule Wernberg-Köblitz. Überraschungsgast "Talentino", das offizielle Maskottchen des Bayerischen Tennisverbandes, sorgte für große Kinderaugen. In diesem Jahr haben erstmalig über 80 Kinder der Schule erste Erfahrungen mit Ball und Schläger sammeln können. Abteilungsleiter Martin Fischer lud alle teilnehmenden Kinder zu vier kostenlosen Schnuppertrainingseinheiten auf der Tennisanlage ein. Training ist jeweils Montag in der Zeit von 17 bis 18 Uhr. Die Tennisabteilung bedankte sich bei Josef Gallitzdörfer, Rektor der Grund- und Mittelschule Wernberg-Köblitz, sowie den Lehrkräften für die Teilnahme an dieser Veranstaltung.