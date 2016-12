Neue Oberministrantin für St. Josef und St. Emmeram

Vermischtes Wernberg-Köblitz

24.12.2016

3

0 24.12.2016

Die Pfarrei St. Josef Oberköblitz hat eine neue Oberministrantin: Die 14-jährige Marie Jungwirth. Sie folgt Johannes Fleischmann nach, der über drei Jahre die Ministrantengruppe leitete. Pastoralreferent Maximilian Pravida bedankte sich für Fleischmanns Engagement und Treue in den letzten Jahren. "Auf dich war immer Verlass. Wir wünschen dir auf deinem weiteren Weg Gesundheit, Erfolg und Gottes Segen." Die am 4. und 5. Januar 2017 in der Pfarrei Oberköblitz anstehende Sternsingeraktion organisiert der scheidende Oberministrant dankenswerterweise aber noch. Unterstützt wird Fleischmann dabei bereits von der neuen Oberministrantin Marie Jungwirth und ihrer Stellvertreterin Katharina Hausmann. Nach dem organisatorischen Teil stand gemütliches Beisammensein bei Kinderpunsch, Plätzchen und Muffins auf dem Programm. Ferner erhielten die Messdiener als Weihnachtsgeschenk USB-Sticks mit dem Ministrantenmotto: "Unterwegs im Auftrag des Herrn". Bild: hfz