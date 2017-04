Vermischtes Wernberg-Köblitz

27.04.2017

Die Zukunft der "Naabtal"-Schützen Unterköblitz stand seit März in den Sternen. Bei der Jahreshauptversammlung wurde kein neuer Schützenmeister gefunden - die Auflösung drohte. Das ist nun abgewendet.

Die Jahreshauptversammlung im März musste beendet werden, nachdem sich niemand bei der Wahl als Schützenmeister zur Verfügung gestellt hatte. Nach zehn Jahren kandidierte Amtsinhaber Christian Farchmin nicht mehr. Zweiter Schützenmeister Josef Appl wollte sich ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stellen. Auch die Appelle von Ehrenschützenmeister Adolf Praschel fruchteten nicht, die Versammlung musste ohne Ergebnis beendet werden. Die bisherige Vorstandschaft blieb kommissarisch im Amt. Wenn nach sechs Wochen immer noch kein Schützenmeister gefunden worden wäre, hätte dem 104 Mitglieder starken Verein nach 59 Jahren die Auflösung gedroht. So weit kommt es aber nicht: Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung präsentierte der bisherige Schützenmeister Christian Farchmin mit Karl Eckert einen Kandidaten.Eckert stellte sich zunächst vor. Er sowie seine Ehefrau und die beiden Töchter hätten sich überzeugen lassen, sich für die Naabtalschützen zu engagieren. In den zwei Jahren bis zur nächsten Wahl wolle er einen Nachfolger aufbauen. Die anwesenden Mitglieder bat er, neue Ideen einzubringen. Hier schlug er vor, die alte Tradition Böllerschießen wieder zu aktivieren. In 59 Jahren seines Bestehens habe der Verein die Marktgemeinde nie um einen Zuschuss gebeten, deshalb wolle man nun die Kommune um Unterstützung bitten.Bei den Neuwahlen wurde Karl Eckert zum neuen Schützenmeister gewählt. Als sein Stellvertreter fungiert weiterhin Josef Appl. Das Amt des Schriftführers bekleidet Matthias Zwack gewählt. Über die Finanzen wacht Georg Zwack jun. Sportwart Michael Biller wurde in seinem Amt bestätigt. Der Jugendwart heißt Thomas Biller. Die Kassen prüfen Hans Hermann sowie Albert Biller. Der neue Ausschuss setzt sich zusammen aus Thomas Biller, Hans Hermann, Georg Zwack sen., Matthias Farchmin, Alexander Werner, Christian Farchmin, Albert Biller, Stefan Widder und Barbara Farchmin.