Prüfen, ob es günstiger geht

Wernberg-Köblitz

26.04.2017

26.04.2017

"Wir wollen kein Pingpong-Spiel eröffnen", schicken Franz Krös und Josef Lippert voraus, als sie auf Statements des Wasserzweckverbands Neunaigen-Kemnath in einem NT-Artikel reagieren. Ihrer Ansicht nach ist die Planung für das neue Wasserwerk überzogen. Deshalb forderten sie eine neutrale Überprüfung. Doch das sei nicht geschehen. Nun bleibe nur noch ein Weg.

"Intensiv damit befasst"

Die Alternative

Terminschwierigkeiten Kritik übt Franz Krös an der Art und Weise, wie das Fachstellengespräch am vergangenen Dienstag terminiert wurde. Laut Krös habe er am Donnerstag vor Ostern Bürgermeister Georg Butz über das Bürgerbegehren telefonisch informiert. Butz habe ein Gespräch für sinnvoll erachtet und ihn, Krös, gebeten, am Dienstag nach den Feiertagen mit der Verwaltung einen gemeinsamen Termin abzusprechen. Da die drei Planungsgegner berufstätig sind, äußerten sie als Terminwunsch gleich am Morgen oder Spätnachmittags. Parallel habe Zweckverbandsvorsitzender Vitus Bauer ein Fachstellengespräch organisiert, das am vergangenen Dienstag um 10.30 Uhr anberaumt war. Krös, Lippert und Rom erhielten eine Einladung. Das Gespräch fand dann ohne sie statt. Zu diesem Zeitpunkt sei ihnen eine Teilnahme aus beruflichen Gründen nicht möglich gewesen, so Krös. (cv)

-Neunaigen. Dieser Weg heißt Bürgerbegehren. Franz Krös und Josef Lippert nehmen in einem Pressegespräch Bezug auf einen Artikel, in dem sich Zweckverbandsvorsitzender Vitus Bauer und der mit den Belangen des Zweckverbandes befasste Bauamtsleiter Stefan Ott gegen Vorwürfe der Planungsgegner wehrten: Demnach hätte der Zweckverband die Bürger erst vor kurzem über die Wasserwerk-Planung unterrichtet. Bauer und Ott hielten dem etliche Zeitungsartikel entgegen. Franz Krös betont, dass die Bevölkerung zwar seit geraumer Zeit Infos darüber hatte, "dass ein Neubau kommt und was er kosten wird". Doch wie die Planung im Detail aussehe, sei erst im Februar in einer öffentlichen Versammlung des Zweckverbandes vom Ingenieurbüro Wolf dargestellt worden.Krös erzählt, wie die Gegner der Neubaupläne zu ihrer Meinung gekommen sind: Eine Info-Fahrt nach Witzlasreuth habe gezeigt, dass das dortige Wasserwerk mit der Neunaigener Ausgangslage vergleichbar, aber mit 600 000 Euro wesentlich kostengünstiger sei. "Wir haben uns intensiv mit der Materie befasst", so Krös unter Einbindung von Josef Lippert und Wolfgang Rom. Die Drei wollten "anstoßen, Vorschläge machen". Unter diesem Aspekt sei auch das Formblatt zu sehen, in dem die aktuelle mit der alternativen Planung, Bau- und Filtertechnik verglichen worden seien. Mit dieser Gegenüberstellung - verschickt an die Zweckverbandsräte - sollte eine öffentliche Information und Diskussion in Gang kommen. Unter diesem Aspekt sei auch das Angebot eines Unternehmens zu sehen, dass man den Verbandsräten zusandte: 220 000 Euro für die Aufbereitungstechnik. Selbst wenn bei beiden Varianten 500 000 Euro für das Gebäude investiert würde, bliebe unterm Strich bei der alternativen Planung eine satte Kostenersparnis.Für eine Überprüfung wurde eine Unterschriftenaktion gestartet. Ihre Forderung unterstrichen Krös, Lippert und Rom, als die Planung des Ingenieurbüros Wolf dann im Februar vom Zweckverband öffentlich präsentiert wurde. Damals sei davon gesprochen worden, dass das Wasserwirtschaftsamt nochmals über die Planung schauen solle. Wie sich dann aber in einem Schriftwechsel zwischen Wolfgang Rom und der Regierung der Oberpfalz herausgestellt habe, sei es dafür nicht zuständig. Fragen zur Aufbereitung seien vom Wasserversorger oder dem Ingenieurbüro zu klären. Gegebenenfalls wäre ein privater Gutachter hinzuzuziehen. Eine Überprüfung durch ein neutrales Ingenieurbüro hätte nach Ansicht von Franz Krös 2000 bis 5000 Euro gekostet.Die Gegner der aktuellen Planung stellten dann in ihrer Info-Veranstaltung die baulichen und technischen Alternativen vor: kleinerer Stahlbehälter statt Betonfilter, anderes Filtermaterial und andere Filtertechnik, keinen Keller. "Wir haben uns intensiv mit Richtlinien und Vorschriften befasst", ergänzt Josef Lippert. An der Versammlung nahm auch Zweckverbandsvorsitzender Vitus Bauer teil. Doch das Thema "Überprüfung" sei im Raum stehen geblieben.Um zu sehen, ob man auf dem richtigen Weg ist, leitete Krös auch die Infos, die das Ingenieurbüro Wolf öffentlich präsentierte und er mit notierte, an ein befreundetes Planungsbüro der selben Branche weiter. Das sei zugegebenermaßen nicht vollständig. "Wir sind keine Planer", so Krös. Doch der Check der vorgelegten Infos und Anregungen "hat uns in unserer Ansicht bestärkt, dass es billiger geht", betont Josef Lippert. Bei der bisherigen Kalkulation liege man im Durchschnitt bei rund 3000 Euro pro Abrechnungseinheit. "Warum soll man das zahlen, wenn es günstiger geht?"Doch der Zweckverband veranlasse keine Überprüfung. Das habe den Ausschlag gegeben, ein Bürgerbegehren zu initiieren, in dem eine Neuplanung gefordert werde. Die Unterschriften werden in den Kommunen Schnaittenbach und Wernberg-Köblitz gesammelt. Über die Zulässigkeit entscheiden dann die jeweiligen Kommunalparlamente. Wäre das Bürgerbegehren abzuwenden, wenn der Zweckverband in Sachen Überprüfung doch noch einlenken würde? "Darüber könnte man nachdenken", meint Lippert, "wenn wir und ein neutrales Büro einbezogen werden."