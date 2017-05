Reparaturen an der Kegelbahn

Vermischtes Wernberg-Köblitz

11.05.2017

Wenn eine Entscheidung über den Fortbestand des Jugendheimes gefallen ist, müssen unbedingt die beiden Kegelbahnen mit der mehr als 20 Jahre alten Technik und Elektrik erneuert werden. Das ist allerdings ein enormer Kostenaufwand für die Vereinskasse.

Reger Zulauf

Ehrungen Vom Dachverband SKV Weiden wurden aktive Kegler geehrt. 40 Jahren ist Barbara Kraus Mitglied, 25 Jahre Wolfgang Norgauer und Manuel Kraus, 15 Jahre Sibylle Kraus, Hermann Zachmann und Johann Zachmann. Manuel Kraus zeichnete auch Kegler für ihre langjährige Mitgliedschaft im Sportkegelklub "Gut Holz" Wernberg-Pfreimd aus. Mehr als 20 Jahre sind Anneliese Radowsky, Barbara Kraus, Helga Burkhard, Claudia Papadopoulos, Werner Kraus, Manuel Kraus, Steffen Filipiak, Wolfgang Norgauer, Helmut Kraus und Horst Wohlleben dabei.

Vorsitzender Manuel Kraus erläuterte bei der Jahreshauptversammlung des Sportkegelclubs "Gut Holz" Wernberg-Pfreimd im Gasthaus Sperl den Sachstand Jugendheim - soweit er ihm bekannt war - und verwies auf die derzeit notwendige Modernisierung der Kegelbahnanlage. Es werden von einigen Mitgliedern notwendige Reparaturen in Angriff genommen, um einen möglichst reibungslosen Spielbetrieb in der neuen Saison zu gewährleisten.In seinem Bericht ging der Manuel Kraus auf den derzeitigen Mitgliederstand und das abgelaufene Vereinsjahr ein. So nahm man am Asphaltstockturnier in Pfreimd und Wernberg teil, veranstaltete ein Sommerfest für die Mitglieder und richtete auch die Stadt- und Marktmeisterschaft für Privatkegler aus. Sportwart Steffen Filipiak beleuchtete den sportlichen Ablauf der vergangenen Saison. Die Kegler stehen mit drei Herren-, einer Damen- und einer gemischten Mannschaft im Spielbetrieb der Saison 2016/2017 und haben durchaus positive Ergebnisse auf die Bahnen gebracht. Am Ende reichte es für die erste und zweite Herrenmannschaft zum Vizemeister und den damit verbundenen Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Alle anderen Mannschaften standen in der Endabrechnung ebenfalls gut da und konnten die Klassen halten.Jugendwartin Sibylle Kraus berichtete von den Erfolgen in der abgelaufenen Saison und hob besonders den Sichtungslehrgang von Julian Kraus für den Bayernkader hervor. Leider reichte es dieses Jahr nicht ganz, aber für den nächsten Sichtungslehrgang ist er bereits geladen und kann sein Glück nochmals probieren. Der scheidenden Jugendspielerin Birgit Schmauß wünschte sie mindestens genauso viel Erfolg bei den Erwachsenendisziplinen wie in ihrer Jugendzeit. Besonders stolz war Kraus auf den regen Zulauf von elf Kindern, die unter ihrer Anleitung nun den Kegelsport erlernen. Abschließend bedankte sich die Jugendleiterin bei Vanessa Luley, die sie bei dieser zeitintensiven Tätigkeit tatkräftig unterstützt. Die Jahreshauptversammlung bot die passende Gelegenheit für Manuel Kraus, um sich bei den Jubilaren für ihre langjährige Treue und das Engagement im Kegelverein zu bedanken.