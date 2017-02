Vermischtes Wernberg-Köblitz

16.02.2017

Ein 49-jähriger Oberpfälzer war mit seinem Pkw (Skoda Fabia) auf der linken Fahrspur der A 93 in südlicher Richtung unterwegs. Als er sich auf halber Höhe der Verzögerungsspur der Anschlussstelle Wernberg-Köblitz befand, entschied er sich kurzfristig dafür, von der Autobahn abzufahren. Dabei lenkte er sein Fahrzeug von der Überholspur in Richtung der Ausfahrspur. Dabei überquerte er die rechte Fahrspur und streifte einen dort fahrenden VW Touran eines 66-jährigen Mannes aus Sachsen. Durch den Zusammenstoß geriet der Skoda ins Schleudern und prallte mit dem Fahrzeugheck gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug um die eigene Achse gedreht und stieß nochmals mit der Frontseite gegen einen anderen Baum.Der Fahrer des sächsischen Pkw konnte sein Fahrzeug kontrolliert am rechten Fahrbahnrand abstellen und wurde nicht verletzt. An seinem Pkw war die linke Fahrzeugfront beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000,- Euro.Der Unfallverursacher und sein 18-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Weiden gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5000,- Euro.Am Unfallort musste die rechte Fahrspur zur Fahrzeugbergung für zirka eine Stunde gesperrt werden. Die Bergung übernahm ein örtliches Abschleppunternehmen. Die Feuerwehren Oberwildenau und Luhe sorgten für die ordnungsgemäße Verkehrsabsicherung und -lenkung.