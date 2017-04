So kann es nicht weitergehen

Vermischtes Wernberg-Köblitz

28.04.2017

28.04.2017

Sie waren eingeladen, sagten aber ab. Das Fachstellengespräch zum Wasserwerkbau wurde ohne die Gegner der Planung geführt. Diejenigen, die am runden Tisch saßen, "bedauerten" das, so Zweckverbandsvorsitzender Vitus Bauer. Eine Chance zum direkten Informationsaustausch sei vertan worden. Jetzt gibt es einen zweiten Anlauf.

Uns liegen keine verwertbaren Unterlagen vor. Vitus Bauer

-Neunaigen. Am Tisch saßen zehn Personen: Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes, der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes und des Gesundheitsamtes, der Vorsitzende des Wasserzweckverbandes Neunaigen-Kemnath, Vitus Bauer, die beiden Bürgermeister Georg Butz (Wernberg-Köblitz) und Josef Reindl (Schnaittenbach), ebenso der Leiter der Bauverwaltung des Marktes, Stefan Ott.Der Zweckverband habe eine genehmigte Planung mit allen ausgefeilten Details. Sie sei von der Behördenrunde als "grundsolide, zielgerichtet und auf Nachhaltigkeit ausgelegt" bezeichnet worden, fasst Vitus Bauer in einem NT-Pressegespräch das Ergebnis der eineinhalbstündigen Besprechung zusammen. Es habe keine Beanstandungen gegeben.Die Behörden hätten auch gerne die Argumente der Gegenseite gehört. Es gebe einen Kriterienkatalog, der in drei Verbandsversammlungen Thema war, doch "keine verwertbaren Unterlagen. Außer Gerüchten und Luftschlössern, dass man Geld sparen kann, haben wir nichts", so Bauer. Der Zweckverband müsse mit Fakten arbeiten, unterstreicht Stefan Ott. Die gültigen Normen, die anerkannten Regeln der Technik, alle Vorschriften seien bisher befolgt worden. Die von den Gegnern eingeholten Infos und Vorschläge könnten nicht als Ausgangsbasis herangezogen werden, ergänzt Vitus Bauer. Einmal kämen sie von einem befreundeten Ingenieurbüro, einmal von einem Großkonzern, bei dem einer der Gegner beschäftigt sei.Bauer kritisiert den unumstößlichen Terminwunsch der Gegner - Franz Krös, Josef Lippert und Wolfgang Rom - , die das Gespräch beruflich bedingt am vergangenen Dienstag um 8 oder gegen 17 Uhr haben wollten. Wenn jemand um 8 Uhr Zeit habe, müsse das auch um 10.30 Uhr möglich sein, da man ja von einem längeren Zeitfenster auszugehen habe und der Vormittag dafür zu verplanen sei. Man habe sich nach den Terminmöglichkeiten der Behörden zu richten. Die schriftliche Absage der Gegner an den Zweckverband sei auch mit der Ansicht verbunden worden, dass man die Anwesenheit der Fachstellen für nicht zwingend erforderlich ansehe. Das Ganze könne auch so besprochen werden. Vitus Bauer unternimmt nun einen erneuten Vorstoß: "So kann es nicht weitergehen. Wir müssen schauen, dass ein gemeinsamer Nenner für das weitere Vorgehen gefunden werden kann". Nun ist am Freitag, 5. Mai, um 8.30 Uhr ein Gespräch anberaumt, an dem Landrat Thomas Ebeling, die beiden Bürgermeister, der Zweckverbandsvorsitzende, Franz Krös und Josef Lippert teilnehmen.