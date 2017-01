Vermischtes Wernberg-Köblitz

Gleich zum Jahresbeginn schüttete Fortuna ihr Füllhorn über 20 Vereine und Institutionen aus. Zu diesem Zweck trat die Glücksgöttin in Gestalt von Regionalleiter Roman Butz von den Raiffeisenbanken Wernberg-Tännesberg auf. In seinem Koffer hatte Butz 7000 Euro in 20 Kuverts verpackt. Dieser Betrag stammt aus Mitteln des Gewinnsparens der Raiffeisen- und Volksbanken. "Als selbstständige, regional tätige Bank wollen wir unsere Region aktiv fördern", unterstrich der Regionalleiter. Aus Wernberg-Köblitz durften sich die BRK-Helfer vor Ort, die Kindergärten St. Anna und St. Josef, die Schützengesellschaft Naabtal und der Sportanglerbund freuen. Aus dem Markt Tännesberg wurden der VdK-Ortsverband, der TSV, die Kirchenstiftung, der OWV, der Bund Naturschutz, die Feuerwehr und die Grundschule bedacht. Auch der Gesangsverein Leuchtenberg und die Feuerwehr waren unter den Glücklichen. Aus der Gemeinde Trausnitz freuten sich TSV und Burgschützen. In der Gemeinde Gleiritsch gingen Spendenkuverts an DJK, KLJB, Obst- und Gartenbauverein und die Kirwafreunde Anpfiff 09.