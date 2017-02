Vermischtes Wernberg-Köblitz

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 15 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der A 93. Ein 49-jähriger Skoda-Fahrer wollte an der Ausfahrt Wernberg, in Fahrtrichtung Süden, die Autobahn verlassen, überholte kurz vorher aber noch einen auf der rechten Spur fahrenden VW Touran.

Unmittelbar nach dem Überholvergang zog der Skoda-Fahrer nach rechts um die Ausfahrt zu nehmen. Dabei unterschätzte er jedoch den Abstand zum VW Touran, so dass er diesen touchierte. Der Skoda geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und prallte dann gegen zwei Bäume.Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des Skoda leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren Oberwildenau und Luhe sicherten die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr auf der linken Spur vorbei. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 15 000 Euro.