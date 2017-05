Vermischtes Wernberg-Köblitz

10.05.2017

8

0 10.05.2017

70 Jahre CSU: Diesen runden Geburtstag feierte der Ortsverband im Gasthaus Burkhard. "Die CSU ist eine bodenständige Partei. Sie kann auch ohne Kronleuchter feiern", begründete Ortsvorsitzender Dieter Rosenberg den eher schlichten Rahmen der Geburtstagfeier. Doch die Festrede hielt ein prominenter Gastredner.

Nur mit starker Wirtschaft

Ein Blick zurück

Geehrte Mitglieder 55 Jahre



Jakob Kick.



50 Jahre



Joseph Klinger, Michael Demleitner, Rupert Demleitner, Andreas Winkelmann.



45 Jahre



Georg Burkhard, Hans Schlagenhaufer.



40 Jahre



Rudolf Jäger, Kurt Doll.



35 Jahre



Herbert Gietl, Karl-Otto Schubert.



30 Jahre



Theo Büchner, Barbara Schatz, Karl-Heinz Kraus, Josef Burkhard.



25 Jahre



Georg Butz, Andreas Raithel, Paul Neblich, Josef Ruidisch.



20 Jahre



Hermann Kick, Anita Kick, Horst Wohlleben, Michael Egl.



15 Jahre



Alois Kiendl, Markus Ertl, Helmut Rubenbauer, Anton Herbst, Hans Schatz, Josef Appl.



10 Jahre:



Josef Meier, Markus Rupprecht, Franz Egl.

(bnr) Besonders freute es den Vorsitzenden, dass Staatssekretär MdL Gerhard Eck, MdL Alexander Flierl und Landrat Thomas Ebeling gekommen waren. Das Ministerium benötige verlässliche Partner vor Ort, die mit den Gegebenheiten der Region bestens vertraut seien, schickte der Staatssekretär voraus. "Hier leisten Landrat Thomas Ebeling und Bürgermeister Georg Butz täglich eine hervorragende Arbeit". Besonders freute es Eck, dass sich mit dem Bürgermeisterkandidaten Konrad Kiener ein junger CSU-Mann um die Nachfolge von Bürgermeister Georg Butz bewirbt.Dem Anlass entsprechend, richtete der Festredner seinen Blick zurück zu den Anfängen: "Auf den Trümmern des Zweiten Weltkrieges hat es Menschen gegeben, die mit Rückgrat in die Zukunft blickten. Dies war die Geburtsstunde der CSU." In der heutigen Zeit "machen sich nur noch wenige Leute Gedanken, wo der Lebensstandard herkommt". Alle sozialen, ökologischen und ökonomischen Ansprüche, die heute so leicht angemeldet würden, kosten Geld und müssten von jemanden bezahlt werden."Das ist nur mit einer starken Wirtschaft möglich, in der die Politik die richtigen Rahmenbedingungen stellt", so der Staatssekretär. Sicherheit und Freiheit garantiere nur die Demokratie. "Die CSU in Bayern setzt auf Sicherheit der Bürger und auf Bildung. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um Ballungsräume oder die Region handelt", versicherte der Staatssekretär.Konrad Kiener warf einen Blick in die Vereinschronik. Am 29. März 1947 schlug die Geburtsstunde des CSU-Ortsverbandes Wernberg im Gasthaus Post. Zum ersten Vorsitzenden wurde Josef Prechtl gewählt. Doch bereits 1949 wurde der Ortsverband wieder aufgelöst. Erst 1960 erfolgte eine Neugründung unter Fritz Geitner (Geitner Wagner). Nach der Gebietsreform schlossen sich 1974 die Ortsverbände Wernberg und Unterköblitz zum heutigen CSU-Ortsverband zusammen. In diesen Jahr wurde auch der CSU Kandidat Theo Albrecht zum Bürgermeister der Marktgemeinde gewählt. Seit 1999 steht nun Georg Butz als CSU-Bürgermeister an der Spitze. Dessen Amtszeit endet zum Ende dieses Jahres. Mit Konrad Kiener schickt die CSU wieder einen Kandidaten in das Rennen um den Bürgermeistersitz. In der Ortshauptversammlung stand auch die Wahl der Delegierten in die Kreisvertreterversammlung zur Landtagswahl an. Zu Delegierten wurden gewählt: Manuel Kraus, Georg Butz, Karl Eckert, Dieter Rosenberg, Max Geitner, Anton Kummert und Josef Appl. Abschließend wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue geehrt.