Viel Einsatz zahlt sich aus

08.05.2017

Der Turn- und Sportverein Detag Wernberg macht seinem Namen alle Ehre. In sechs Sparten wird den über 800 Mitgliedern die Möglichkeit geboten, sich sportlich auszuleben. 18 Übungsleiter garantieren optimale Trainingsmöglichkeiten. Die Erfolge liegen daher auch weit über dem Durchschnitt.

Auf allen Ebenen abgesahnt

Die Jugend betreut

Leistungsplaketten Für 13 Sportler aus den Sparten Judo und Leichtathletik, die im vergangenen Jahr überregionale Meisterschaften errungen haben, gab es noch vereinsinterne Auszeichnungen. In der Sparte Judo errangen Lukas Fleischmann, Lena Hölzl und Emily Lorenz die Oberpfalzmeisterschaft in ihrer Klasse. Die Leistungsplakette in Silber erhielten Kathrin Hölzl und Philip Seifert, die ebenfalls Meister wurden. Die Sparte Leichtathletik hat gleich acht Oberpfalzmeister in den verschiedenen Laufdisziplinen in ihren Reihen. Die Leistungsplakette in Bronze erhielten Wolfgang Schleicher, Hermann Lang, Hans-Martin Schirmer, Alois Kindl, Christian Liebl, Christian Winter und Stefan Pirker. Mit der Leistungsplakette in Silber wurde Roland Krös belohnt. (bnr)

(bnr) In der Jahreshauptversammlung berichteten die Spartenleiter von ihrer Arbeit. In der Fußballabteilung laufen sechs Jugend- und vier Seniorenmannschaften auf. Für Spartenleiter Hermann Kick ist es eine große Herausforderung, alles richtig zu koordinieren. Die A-Jugend behauptet sich in der Bezirksoberliga. Die anderen Jugendmannschaften sind in der Kreisliga angesiedelt. Die F-Jugend ist in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Wernberg gemeldet. Bis zu 40 Kinder werden von Christian Butz, Jürgen Prem, Michael Weiß und Sandro Zeitler betreut. Die Senioren sind in der Bezirksliga vertreten und streben einen Platz im vorderen Mittelfeld an. Die AH hat mit den Alten Herren des FC Wernberg eine Spielgemeinschaft gebildet und auch die Drahtglaskickers haben einige Spiele geplant.Von beeindruckenden Erfolgen konnte Nils Zwack berichten, der die Sparte Judo leitet. Die Judoka des TSV haben auf allen Ebenen, angefangen von Deutschland, Süddeutschland, Bayern, Nordbayern und Oberpfalz beste Platzierungen erzielt. Die Mannschaft der Männer hat in der Bezirksliga einen ausgezeichneten zweiten Platz erreicht. Auf ein gutes Sportjahr konnte auch Alois Kindl, der Spartenleiter der Leichtathleten, zurückblicken. Die 26 Männer und 16 Frauen waren an 62 Wettkampfstätten vertreten. Sie legten 3119 Kilometer zurück. In den Reihen der Leichtathleten sind sechs Einzeloberpfalzmeister und zwei Mannschaftsoberpfalzmeister. Bei der Triathlonmeisterschaft in Roth rückte Thomas Hölzl zur Weltelite auf. Im vergangenen Jahr wurden an 38 Kinder und 23 Erwachsene das Sportabzeichen übergeben. Landkreisweit liegt der TSV auf Platz zwei.Etwas ruhiger geht es in der Sparte Turnen zu. Spartenleiterin Ursula Widder freute sich über einen Anstieg der Mitgliederzahl. Sehr gut angenommen wird die Damen- und Herrengymnastik. Neu im Programm ist ein Yogakurs. Über den Gewinn der Meisterschaft im Tennis in der Bezirksklasse 2 der Herren 50 freute sich Spartenleiter Martin Fischer. Ein besonderes Highlight wird am 16. Juli angeboten. Alle Kinder der U-12-Tennismannschaft sind zu einem Trainingscamp eingeladen. Dabei gibt es einen Doppelshowkampf mit einem ehemaligen ATP-Spieler und Doppelsieger von Wimbledon.Ein Aushängeschild ist die Sparte Tischtennis, die von Dieter Buchner geleitet wird. Im laufenden Spielbetrieb sind 15 Mannschaften gemeldet. Den ersten Meistertitel in diesem Jahr erreichten die Herren 2 in der 2. Kreisliga. Sie steigen nun in die 1. Kreisliga auf. Eine konkurrenzlose Saison spielten die Jungen 2 in der 1. Kreisliga. Die fabelhafte Bilanz lautete zum Saisonende 128:12 Spiele und 32:0 Punkte. Die Verantwortlichen leisteten etwa 1000 Stunden ehrenamtliche Jugendbetreuung für den Breitensport in Wernberg-Köblitz.