Von Skepsis bis Hoffnung

Wernberg-Köblitz

07.05.2017

07.05.2017

Licht und Schatten liegen beim TSV Detag Wernberg eng beieinander. Während in sportlicher Hinsicht der Verein gut aufgestellt ist und auch beachtliche Erfolge vorweisen kann, ist die Situation mit der Sporthalle und dem Sportgelände noch nicht akzeptabel gelöst.

Vertrag ausgehandelt

Beginn Frühjahr 2018

Ehrungen Die Verdienstplakette in Bronze wurde Helmut Klar verliehen. Er hat sich bei der Umsetzung der geforderten Brandschutzmaßnahmen besonders hervorgetan. Die Verdienstnadel in Silber erhielt Margret Käsbauer, 25 Jahre Kassiererin der Abteilung Leichtathletik. Mit der Verdienstnadel und Ehrenurkunde in Gold wurde Siegfried Krös ausgezeichnet. Er verwaltet seit 25 Jahren die Finanzen. Des Weiteren wurde eine Reihe von langjährigen Mitgliedern geehrt, darunter viele Gründungsmitglieder.



15 Jahre (Nadel in Bronze)



Stefan Bäumler, Monika Fleischmann, Elfriede Hölzl, Petra Jungwirth, Helmut Lorenz, Franz Neblich, Friedrich Pohl, Florian Polster, Nicole Schmid, Stefan Weigl, Margit



25 Jahre (Nadel in Silber)



Stefan Buchner, Stefan Hägler, Walter Kaufmann, Peter Meier.



40 Jahre (Nadel in Gold)



Matthias Bodensteiner, Georg Hägler, Matthias Kick, Richard Klinger, Rosalinde Kumeth, Hans-Jürgen Loelgen, Joachim Luff, Josef Meiller, Peter Segerer, Hubert Wicke.



50 Jahre (Ehrenmitglied)



Alfred Braun, Georg Burkhard, Max Failer.







60 Jahre (Nadel in Gold 60)



Franz Bauer, Günter Blosche, Georg Bruckner, Fritz Gradl, Anton Hagn, Josef Huber, Eduard Krieger, Leonhard Mages, Johanna Neugebauer, Franz Renda, Hans Schinner, Hans-Martin Schirmer, Franz Spichtinger, Christine Weber, Hans Ziegler. (bnr)

(bnr) Vor diesem Hintergrund fiel auch die Bilanz in der Jahreshauptversammlung eher durchwachsen aus. Im 60. Jahr seines Bestehens musste der TSV Detag Wernberg erstmals für die Jahreshauptversammlung in eine Gaststätte ausweichen. Ungenügender Brandschutz in der TSV-Turnhalle gestattete keine Veranstaltung in dem Traditionsgebäude. Der Vorstand wählte daher den Gasthof "Zehentbartl" als Tagungsort. Vorsitzender Josef Knorr legte dabei einen detaillierten Rechenschaftsbericht ab und ging auch auf die Problematik Sportgelände ein. Der TSV Detag zählt zur Zeit 816 Mitglieder, davon sind 30 Prozent Kinder und Jugendliche. Die Mitgliederzahl ist in den vergangenen Jahren etwas rückläufig. Durch erfahrene Trainer und Übungsleiter kann der TSV vorbildliche Trainingsbedingungen vorweisen. In den sechs Sparten des Vereins wurden ausgezeichnet Ergebnisse erzielt.In Sachen Sporthalle und -gelände herrschen im Verein Hoffnung, Skepsis und auch der Wille zum Anpacken. Nach langwierigen Verhandlungen mit den Eigentümer Pilkington, der Flachglas, dem TSV und der Kommune stellt sich die Situation so dar: Das Gelände wird durch die Marktgemeinde nicht erworben. Der anstehende Neubau einer großen Sporthalle und die Furcht vor Altlasten sprechen dem entgegen. Mit dem Eigentümer wurde ein Pachtvertrag ausgehandelt, der dem TSV die Nutzung der Halle und des Sportgeländes unter Auflagen bis 31. Dezember 2018 gestattet. Was danach kommt, steht in den Sternen.Bürgermeister Georg Butz ging auf den aktuellen Stand des Bauvorhabens ein. Am 23. Mai soll im Marktrat die Entscheidung fallen, ob die neue Halle in Fertigbauweise oder auf konventionelle Art gebaut wird. Danach erfolgt die europaweite Ausschreibung des sechs Millionen Euro teuren Projekts. Wenn alles gut geht, ist im Frühjahr 2018 Baubeginn und die Fertigstellung Ende des Jahres. Zu den großen Skeptikern dieses Fahrplanes gehört der Turn- und Sportwart Dieter Buchner. Zu oft wurden in der Vergangenheit Beschlüsse geändert und Planungen umgeworfen. Trotz Bürgerentscheid für "eine Halle für alle" sei bisher wenig passiert.Anders sieht dies Franz Käsbauer. Jetzt liege es am TSV, eine Vision für die Zukunft zu entwickeln und den Marktrat auch dafür zu gewinnen. Er kann sich den Ankauf des Sportgeländes für einen symbolischen Preis vorstellen, um daran die notwendigen Anbauten durch den TSV zu errichten. Für die Abteilung Fußball sei dieses Gelände überlebenswichtig. "Der Fortbestand des sympathischen und sportlichen Vereins mit 850 Mitgliedern muss im Interesse aller liegen", appellierte Franz Käsbauer an den guten Willen aller Beteiligten.Vor diesem Hintergrund fanden auch die Neuwahlen statt. Der bisherige Vorstand, der bereits über 20 Jahre im Amt ist, drängt auf eine Verjüngung. Doch bevor die derzeitige Situation nicht zufriedenstellend gelöst ist, will sie für weitere zwei Jahre kandidieren. Entsprechend fiel auch das Votum aus. Josef Knorr steht weiterhin an der Spitze. Zum Turn- und Sportwart wurde Dieter Buchner gewählt. Die Kasse führt weiterhin Siegfried Krös und das Protokollbuch Georg Decker. Zum Beauftragten für Sonderaufgaben wurde Georg Rebl gewählt. Kassenprüfer sind Franz Bauer und Achim Haag.