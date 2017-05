Vermischtes Wernberg-Köblitz

11.05.2017

Wie zufrieden sind die Wernberg-Köblitzer mit ihrer Heimatgemeinde? Um die Antwort auf die Frage und Anregungen für künftige Handlungsfelder zu finden, starteten Bürgermeisterkandidat Konrad Kiener und die CSU Wernberg-Köblitz die Umfrage zur Zukunftswerkstatt. Die Ergebnisse wurden beim CSU-Dämmerschoppen und zu Beginn der Spielplatztour am Feistelholzspielplatz in Unterköblitz thematisiert. "Mit einer überzeugenden Mehrheit von durchschnittlich über 65 Prozent haben die Bürger diese Frage eindeutig positiv beantwortet", so Konrad Kiener in einer Pressemitteilung der CSU.

Die Auswertung der einzelnen Themen zeige, dass in den letzten Jahren in vielen Bereichen angepackt und investiert worden sei. Wernberg-Köblitz lebe durch seine vielen Ortsteile, das starke Vereinsleben, von zahlreichen Veranstaltungen und der guten Verkehrsanbindung. Das Industriegebiet und das dadurch geschaffene zusätzliche Arbeitsplatz- und Warenangebot würden besonders hervorgehoben.Überdurchschnittlich positiv bewertet werden das Kinderbetreuungsangebot, das Lebensmittelsortiment und das Angebot im Vergleich zu Nachbarkommunen. Sehr gute Noten erhielten die bestehenden Rad- und Wanderwege, das allgemeine Breitensportangebot und die gemeindlichen Einrichtungen. Verbesserungsbedürftig sehen die Bürger das Angebot für Jugendliche und den Zustand einiger Straßen. Man würde sich ein größeres Wohnungsangebot wünschen. Ein vielgenannter Wunsch sei ein Baumarkt gewesen, der mit der Aufstufung zum Mittelzentrum Wirklichkeit werden könnte.Ein Thema beherrschte die Hinweise in Unterköblitz: Die Bahn. In punkto Elektrifizierung müsse ein besonderes Augenmerk auf den Lärmschutz entlang der Strecke gelegt werden. Kritik gab es am wenig einladenden Bild des Bahnhofgeländes und der Bahnunterführung. Kiener möchte sich um einen Vorort-Termin mit Bahnverantwortlichen bemühen. Am Feistelholzspielplatz standen vor allem das vorhandene Angebote für junge Familien und Alleinerziehende in Wernberg-Köblitz im Mittelpunkt. Es werde viel getan. Das Angebot müsse aber auch entsprechend dargestellt werden.