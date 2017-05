Wirtschaft Wernberg-Köblitz

01.05.2017

33

0 01.05.201733

An zwei Tagen öffnete die Gewerbeschau "Blickpunkt Wernberg-Köblitz" am neuen Standort im Gewerbegebiet West ihre Pforten. Über 40 Aussteller lieferten dabei ein Spiegelbild der Leistungsfähigkeit von Handel, Dienstleistung und Handwerk der Region.

(bnr) Am Samstag um 13 Uhr konnte Michael Starkmann als Vorsitzender des Gewerbevereins in Anwesenheit einer ganzen Reihe von Ehrengästen, unter ihnen der stellvertretende Landrat Joachim Hanisch und die Bürgermeister aus Wernberg-Köblitz, Pfreimd und Trausnitz, die Tore öffnen. In vier Hallen und einem weitläufigen Freigelände hatten sich die über vierzig Aussteller eingerichtet. Vertreten waren alle Branchen rund um Heim und Haus, Autohändler, Landtechnik, Maschinenbau, Campingbedarf, Garten- und Landschaftsbau.Besonders freute es Bürgermeister Georg Butz, dass die Gewerbeschau wieder zu ihren Anfängen vor 17 Jahren zurückgekehrt ist. Die TSV-Halle stand ja bekanntlich aus Brandschutzgründen nicht mehr zur Verfügung.Aus der gesamten mittleren Oberpfalz nützten eine Vielzahl von Betrieben die Gelegenheit, ihre Produkte und Dienstleistungen anzupreisen. Von Pegnitz im Norden über Weiden, Schwandorf und Wackersdorf waren sie angereist und fanden auf dem Betriebsgelände der Dachdeckerei Gerd Blotzki und von Landmaschinen Bernhard Wild eine großzügig bemessene Ausstellungsfläche. Dabei reichte die angebotene Palette von der Wellnesskur über den mitwachsenden Fingerring bis hin zu Bauprodukten, glänzenden Autos und schweren Landmaschinen.Ob Bauherr, der neue Fenster braucht oder die Familie, die einen Urlaub plant, für jeden Bedarf fand sich das passende Angebot. Aber auch an Information und Unterhaltung hatte die Gewerbeschau vieles zu bieten. Wer braucht Hilfe in Steuerfragen oder will sich über die neueste App der Sparkasse informieren? Überall standen kompetente Fachleute zur Seite. Auch die kleinen Besucher hatten in der Hüpfburg ihren Spaß und "Sepp Schabernack" war immer von Kindern umringt.Die Gewerbeschau bot verschiedensten Organisationen eine Plattform, ihr Leistungen vorzustellen und auch um Mitglieder zu werben. Das BRK war ebenso vertreten wie die Jugendfeuerwehr, die eifrig die jungen Leute ansprachen. Auch für die Verköstigung der vielen Besucher war bestens gesorgt. Die Kindertagesstätte "St. Josef" sorgte für Kaffee und Kuchen. Der Erlös ist für den Kindergarten bestimmt.Der Sonntag startete mit einem Weißwurstfrühschoppen- mit Musik. Zum Mittagstisch sorgte Christian Farchmin, Mitglied des Gewerbevereins, dafür, dass niemand hungern brauchte. Auch das Wetter hat es am Sonntag gut gemeint und viele Besucher angelockt. Den beiden Organisatoren, Michael Starkmann und Thomas Großmann stand dann am Nachmittag die Freude ins Gesicht geschrieben, dass die Gewerbeschau "Blickpunkt Wernberg-Köblitz" wieder einmal einen Erfolg verbuchen konnte.