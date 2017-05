Wirtschaft Wernberg-Köblitz

04.05.2017

04.05.2017

Das "Plus der Oberpfalz" blickte beim Tag der Logistik hinter die Kulissen von Conrad Electronic. Deutschlandweit fanden 400 Veranstaltungen statt, heißt es in einer Mitteilung. Nach einführenden Worten des Vereinsvorsitzenden Kurt Seggewiß ging es in Kleingruppen durch die High-Tech-Anlage mit vollautomatischem Hochregallager.

Auf einer 100 000 Quadratmeter großen Fläche werden in Spitzenzeiten mehr als 70 000 Sendungen täglich kommissioniert. Eine Erweiterung auf bis zu 100 000 Pakete am Tag ist möglich. Bedeutend sei die Lage am Autobahnkreuz A6/A93. Das "Plus der Oberpfalz" präsentiert sich vom 9. bis 12. Mai auf der internationalen Messe "transport logistic" in München. Der Verein besteht aus elf Gemeinden aus den Kreisen Schwandorf, Amberg-Sulzbach und Neustadt/Waldnaab, der Stadt Weiden, der Spedition Gollwitzer und Bavaria Möbel Sanitär. Bild: exb