13.02.2017

Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistert die Groß-Veranstaltung die Massen. Unverändert war auch am Samstagabend wieder der Andrang. Der HCL-Fasching gestaltete sich zu einem der größten Ereignisse der "fünften Jahreszeit" im Landkreis.

Mindestens 1800 Besucher

Bar eher schwierig

Trump und Pharao

(wro) Die kunterbunten und phantasievollen Masken einzeln zählen zu wollen war auch beim 27. HCL Super-Fasching in der Wiesauer Dreifachturnhalle ein schier unmögliches Unterfangen. Die Zwangsunterbrechung im Vorjahr hatte beim Rekordfasching des Leugaser Häusl-Clubs nicht einmal den Hauch eines Kratzers hinterlassen; ganz im Gegenteil."Schade, aber außergewöhnliche Umstände bedürfen außergewöhnlicher Maßnahmen", schrieb - nach der Vorjahresabsage aufgrund der Belegung als Flüchtlings-Notunterkunft - ein enttäuschter, aber äußerst verständnisvoller Fan auf die HCL-Seite im Internet. Vorstandsmitglied Thomas Höcht schätzte die Zahl derer, die heuer gekommen waren, auf mindestens 1800. Genau festlegen lassen wollte sich niemand. Fünf Shuttlebusse, viele Taxis und unzählige Privat-Fahrzeuge waren nötig, um den nicht versiegen wollenden Besucherstrom den ganzen Abend und auch in den Nachtstunden, bewältigen zu können.Die Stunde war bereits ein wenig vorgerückt, als Vorsitzender Tobias Kühn die Bühne betrat, das Mikro ergriff und seinen Gästen entgegen schmetterte: "Wir freuen uns, dass ihr alle da seid und dass wir den HCL-Fasching wieder zu dem werden ließen, was er schon immer war." Harmonisch ausgelassen und möglichst lange feiern war das Samstagabend-Motto, dichtes Gedränge freilich inklusive.Schon das Betreten der Bar war schwierig, wieder rauszukommen fast unmöglich. Für Berührungsängstliche wahrlich kein leichtes Unterfangen. Platznot herrschte auch auf der übergroßen Tanzfläche. Die Rekord-Veranstaltung ist schließlich für ihren ausgelassenen Frohsinn - von der ersten Minute an - weit über die Grenzen hinaus bekannt. Dafür sorgten pausenlos die "Joe Williams Band", gemeinsam mit der österreichischen "Starmix Live Band", die sich bis zum Ende der Veranstaltung in ihrem Bemühen, die Leute zu unterhalten, ständig abwechselten. Ein weiteres Markenzeichen des HCL Faschings sind die originellen Kostüme und phantasievollen Verkleidungen. Wer sich keine ausgedacht hatte, versuchte wenigstens einen winzigen Farbklecks zu hinterlassen. Die Besucher glänzten mit Einfällen und originellen Ideen.US-Präsident Trump zog seine Runden, Pharaonen machten ihre Aufwartung und hübsche (weibliche) Vampire warteten darauf, dass sie anbeißen konnten. Ein wenig Couleur im Gesicht oder ein paar kleine Auffälligkeiten reichten auch zur Not. Die originellsten Einfälle wurden wieder mit Gutscheinen belohnt. Bei der Vielzahl der Verkleidungen sicher keine leichte Aufgabe, schließlich mussten von Tobias Kühn und Thomas Höcht - wenige Minuten nach Mitternacht - insgesamt sieben Preise in Form von Gutscheinen an den maskierten Mann, beziehungsweise Frau gebracht werden. So zog die Bewerber-Polonaise mehrmals lautstark am kritischen Juroren-Augenpaar vorbei, um dort gehörig Eindruck zu schinden, vor allem aber mit dem Ziel, mächtig auf sich aufmerksam zu machen.Der erste Preis, ein Essensgutschein über 150 Euro, ging schließlich an die Gruppe rosafarbener Flamingos. Den Gutschein in Höhe von 100 Euro landeten die "Dalmatiner", und verwiesen damit die "Pfeffis" auf das noch freie dritte Siegertreppchen (sie erhielten einen Getränkegutschein in Höhe von 75 Euro).Die weiteren Plätze beziehungsweise Preise teilten sich die "Coca-Cola Dosen", die "Leuchtkugeln", die "Popkornleute", gefolgt vom Team "Starbuck" (Gutscheine im Wert von 10 bis 50 Euro). Ausgelassen bejubelten die Masken ihre Preise und ihren HCL Fasching. Pausenlos wurde nach der Maskenprämierung weiter gefeiert und die noch lange Nacht zum Tag gemacht.___Weitere Informationen im Internet: