Freizeit Wiesau

15.02.2017

15.02.2017

Für ein gelungenes Kaffeekränzchen nehme man eine große Portion leckerer Torten und Kuchen, dazu duftenden Kaffee. Wenn dann noch Tanzeinlagen, Büttenreden und Schauspielkunst dazukommen, steht unterhaltsamen Stunden nichts mehr im Weg.

Männersuche

(wro) Die Mischung des Katholischen Frauenbundes im Wiesauer Pfarrsaal kam an. Die Stimmung hätte nicht besser sein können. Überraschungsgast war Ewald Oppl, der als geplagte Hausfrau verkleidet von einer Tupperparty erzählte, in die er (sie) wohl mehr aus Versehen hineingeraten war. Angesichts des bunten und phantasievollen Angebotes ging der Überblick etwas verloren. Büttenredner Ewald, alias "Ewaldine", will deshalb künftig genauer auf das Veranstaltungsprogramm schauen. Die "Happy Line-Dancer" aus Schönhaid zeigten, was sie so alles drauf haben. Immer wieder mischten sich die Cowgirls unters tanzende Publikum, während man sich hinter der Bühne bereits für die nächsten Auftritte bereit machte. Mit den "Funny Ladies" zog nicht nur elfisch zauberhafte, sondern auch bunte Urlaubsstimmung durch den Saal. Silke Wolfrum, die charmant auch durchs nachmittägliche Programm führte, gestand selbstkritisch: "Ich hab' mich tausendmal gewogen." Weder Diäten, Slim-Fast oder Pillen hätten geholfen, entschuldigte sie sich und bat um Verständnis für ihre verzeihbaren Sünden - gefüllte Kühlschränke betreffend.Der Frauenbund selbst unternahm eine besondere Wallfahrt - kreuz und quer durch den Saal. Der verzweifelten Männersuche galten flehende Gebete. Angeführt wurde die weibliche Pilgergruppe von Frauenbund-Ehrenmitglied Josef ("Beppo") Sertl, der den Oberministranten mimte. Er bekam für seinen Auftritt den eigens für ihn kreierten "Goldstück-Orden" umgehängt. Schließlich sei "Goldstück Beppo" stets für jeden Scherz zu haben, begründete Vorstandsmitglied Erika Gebhard die besondere Auszeichnung.Simon Strohmaier sorgte für die Musik. Der Auftritt der Faschingsgesellschaft Weiß-Blau mit ihrem jungen Tanzpaar Theresa und Jonas sowie eine reichhaltige Tombola bildeten den krönenden Abschluss eines kunterbunten Faschingskränzchens.