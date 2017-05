Freizeit Wiesau

12.05.2017

11

0 12.05.201711

Sie sind pflegeleicht, kostengünstig und lassen sich streicheln und reiten. Die Familie Richter hat vier außergewöhnliche Haustiere: In ihrem Garten in Schönfeld wohnen seit etwa zwei Jahren vier Kamele.

Von Tieren begeistert

Pflegeleichte Exoten

"Ganz am Anfang ist ein Radlfahrer an unserem Haus vorbei gefahren. Als er die Kamele gesehen hat, drehte er sich um und musste gucken. Dann ist er vor lauter Schauen im Graben gelandet", erzählt Claudia Richter mit einem Lachen im Gesicht. Der Mann hatte wohl kaum erwartet, gerade Kamele in Schönfeld bei Wiesau zu sehen. Immer mal wieder kommt es vor, dass Menschen sich über die ungewöhnlichen Haustiere der Richters wundern. Doch nach zwei Jahre Haltung haben sich die meisten Leute an den Anblick von Kasimir, Sheela, Patme und Omar gewöhnt."Alles begann vor drei Jahren im Urlaub auf Fuerteventura", sagt Thomas Richter. Auf einer Ausstellung sehen er und seine Frau Dromedare und Kamele. Letztlich finden beide die Tiere so schön, dass sie sich damit näher beschäftigen. Einfach war das aber nicht. "Es gibt kaum Informationen zur Haltung, man braucht einen Tierarzt, der sich mit Kamelen auskennt. Es hat ewig gedauert bis wir alles zusammen hatten", erklärt Thomas. Mit involviert werden auch Tochter Leonie und Sohn Mike. Nach eingehender Beschäftigung sucht die Familie über "Ebay" dann nach und nach Kamele. Als erstes kommt Kasimir. Doch die Tiere leben lieber in Gesellschaft, also holen sie ihn mit einem Partner. Die beiden vertragen sich jedoch nicht, also müssen die Richters ein Kamel schweren Herzens wieder hergeben."Anfangs hatten wir einfach noch wenig Erfahrung", sagt Claudia Richter. Aber sie geben nicht auf. Etwas später folgt Sheela. "Sie haben wir von einem Züchter gekauft." Die Stute holten sie mit fünf Jahren. "Da war sie ein pubertierendes Etwas." Erst mit sieben Jahren gelten Kamele als ausgewachsen, sie können zwischen 30 bis 40 Jahre alt werden. Jedes Tier braucht unterschiedlich lang, bis es Vertrauen zu den Menschen fasst. "Sie hat ein halbes Jahr gebraucht."Nach Sheela kommt Patme zur Familie Richter. "Sie hat schlimm ausgesehen. Ein Zirkus hat die Kamel- stute bei einem Bauern gegen Futter getauscht. Er hat sie allein gehalten, was sie nicht vertragen hat. Die Frau des Bauern gab das Tier dann ab", berichtet Frau aus Schönfeld. Die Gesellschaft mit den anderen Tieren bei den Richters tut der Stute gut und bald ist sie wieder aufgepäppelt. Als letztes stößt der Wallach Omar zu der Gruppe. Ihn hat die Familie seit etwa einem Monat. Geboren sind sie alle vier in Deutschland, ihre Rasse ist jedoch eher in der Mongolei heimisch. So sind kalte Temperaturen für die Tiere überhaupt kein Problem. Die Kamele verstehen sich gut. "Wenn ein Neuer kommt, schnuppert man sich an und dann ist man zusammen", sagt Thomas Richter.Am Sonntag ist für die Familie Kameltag. Sie nutzen die Zeit für einen gemeinsamen Spaziergang und auch zum Reiten. "Dafür eigenen sich vor allem Omar und Patme. Wir gehen dann meistens bis nach Triebendorf. Dort wartet dann schon eine Frau mit Karotten", erzählt Thomas Richter. Das Gemüse sind Leckerlies mit denen sich die Kamele leichter überzeugen lassen. Sohn Mike demonstriert wie die Tiere geritten werden. Nach dem Satteln und dem Anlegen des Zaumzeugs soll sich Omar auf den Boden hinlegen. Dazu zieht Mike das Halfter nach unten. Omar beugt erst die Vorderläufe, dann folgen die Hinterbeine. Mike steigt zwischen den beiden Höckern auf und reitet im Wackelgang durch den Garten.Ihre Erfahrung sammelt die Familie am Ende in der Praxis. Thomas Richter betont: "Schließlich muss man einen Mittelweg finden." Jedes Tier hat seinen eigenen Kopf. "Das geht ja schon beim Putzen los. Sheela könnte das den ganzen Tag machen. Patme rennt davon, wenn sie schon Bürste und Striegel sieht", weiß Claudia. "Man braucht eine gewisse Strenge und muss ein Gespür dafür entwickeln." Laut den Richters sind die Tiere pflegeleicht. "Ohne Tierarzt belaufen sich die Kosten auf etwa 25 Euro pro Monat", meint Thomas Richter. Sie fressen vor allem trockene Gräser, Heu oder Äste und trinken Wasser. "Wiesengras ist eher weniger geeignet, weil es zu viel Eiweiß enthält", erklärt die Ehefrau. "Der Aufwand ist nicht schlimm. Früh und abends muss man ausmisten und einmal täglich müssen sie sauber gemacht werden."Die Familie wünscht sich allerdings, auch mal wieder ein Wochenende wegfahren zu können. Daher sucht sie einen zuverlässigen Tierfreund, der die Tiere ab und zu mal reitet und mithilft, eine Art Reitbeteiligung. "Wichtig ist, dass man keine Angst hat und Ruhe bewahrt", so Claudia Richter.Wenn die vier Kamele nicht im Garten der Familie grasen, laufen sie auf der nah gelegenen Koppel. Zukünftig wollen die Richters mit den Tieren geführte Touren unternehmen. "Im Juni machen wir einen Sachverständigenschein", sagt Thomas Richter.