Ehemalige Schulkameraden feiern gemeinsam 55. Geburtstag

22.05.2017

Wiesau/Friedenfels. Ein freudiges Wiedersehen gab es für die Schüler des Geburtsjahrgangs 1961/62 aus dem Schulverband Wiesau. Der Einladung zum 55. Geburtstag folgten die ehemaligen Schulkameraden aus Falkenberg, Friedenfels, Fuchsmühl und Wiesau gerne. Die Teilnehmer reisten auch aus Bergisch Gladbach, Füssen, München, Neuburg an der Donau, Neu-Ulm und Pfaffenhofen an. "Es soll ein zwangloses Treffen werden", hatte das Organisationsteam um Uwe Hofmann, Claudia Mark, Birgit Nitzl und Martina Spitzl bei der Einladung als Motto ausgegeben. 79 Teilnehmer folgten dem Aufruf und hatten bis in die frühen Morgenstunden unendlich viel Spaß. Beim "Steffl-Wirt" in Wiesau wurde dabei so manche Erinnerung an die Schulzeit aufgefrischt. Rege tauschte man sich darüber aus, was der eine oder andere denn heute so macht. Auch die vielen Fotos aus der Schulzeit, die das Organisationsteam zusammengetragen hatte, ließen die Schüler in Erinnerungen schwelgen. Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig: Die gemeinsame Feier des 55. Geburtstags war ein schöner, kurzweiliger Abend. Klar war auch: Zum 60. Geburtstag sollte das unterhaltsame Treffen unbedingt wiederholt werden. Bild: bsc