Freizeit Wiesau

06.02.2017

Ein tolles Fischerfest, gute Fänge und engagierte Mitglieder: Der Fischereiverein Wiesau könnte zufrieden sein, wäre da nicht der Müll rund um die Gewässer.

Ausgebucht

Mehr Helfer nötig

Eine Idylle

Berichte, Rück- und Ausblicke sowie die Ehrung eines Gründungsmitgliedes standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Wiesauer Fischereivereins, der vor wenigen Monaten auf die Gründung vor 40 Jahren zurückblicken konnte. Aber es gab auch kritische Worte. Von einer von verschiedenen Seiten verursachten Müllproblematik am Gelände rund um die Badeseen sprach Bürgermeister Toni Dutz.Als besonderes Ereignis wertete Vorsitzender Hans Brosch das mehrtägige Fischer- und Gründungsfest an der Kipp. Höhepunkte der Feierlichkeiten waren der Festgottesdienst mit Pfarrer Max Früchtl im Festzelt sowie die ausgetragenen Angelwettbewerbe. Beim Festabend im Sommer wurden auch die Gründungsmitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein ausgezeichnet. Erwin Fröhler wurde die Urkunde im Rahmen der Jahreshauptversammlung nachgereicht.Das Fischerfest erfreue sich wachsender Beliebtheit, bilanzierte Brosch. Zufrieden zeigte sich der Sprecher mit den Anmeldungen zum alljährlichen Anangeln, besonders auch über den wachsenden Zuspruch beim Ferienprogramm. 33 Mädchen und Buben waren 2016 dabei. "Damit war das Ferienprogramm des Fischereivereins ausgebucht", blickte Brosch zurück. Für seinen unermüdlichen und uneigennützigen Einsatz dankte Brosch dem Vereinskameraden Horst Mißler, der stets darauf bedacht sei, umgestürzte Bäume (verursacht durch die Biber) zu sichten, um sie dann rasch von den Wasserflächen zu entfernen. Als einen gelungenen Jahresabschluss bezeichnete der Vorsitzende das traditionelle Fischessen. Dank schulde man auch der Marktgemeinde für die gute Zusammenarbeit, wandte sich Brosch an den Bürgermeister. Als erfreulich wertete Schatzmeister Thomas Brückner die Mitgliederentwicklung. Brückner verwies auf 22 Neuaufnahmen. Der Abwärtstrend, der sich noch vor rund drei Jahren negativ auf den Mitgliederstand auswirkte, sei gestoppt worden. Die aktuelle Mitgliederzahl bezifferte Brückner mit 229 Personen. Wichtige Einnahmequellen seien der Angelkartenverkauf, die Erlöse beim Fischerfest sowie der stets gut besuchte Vorbereitungskurs für die Fischerprüfung. Jugendleiter Johannes Brandl bescheinigte der Nachwuchs-Truppe hervorragende Arbeit. Die Fischerjugend treffe sich während der Saison regelmäßig alle zwei Wochen. Als besonders erfreulich wertete er den außerordentlichen Arbeitseinsatz am Silbersee, bei dem das Gelände von herumliegendem Müll gesäubert werden konnte. Mit einem dringenden Aufruf wandte sich der Fischereiverein geschlossen an die Bevölkerung und bat, man möge aus Rücksicht auf die Natur keinen Müll hinterlassen. Der Abfall müsse wieder mit nach Hause genommen oder in die dafür vorgesehenen Mülleimer geworfen werden.Nicht mit Dank sparte Organisationsleiter Horst Mißler. Noch mehr arbeitswillige Leute beim Fischerfest oder sonstigen Arbeitseinsätzen wären aber wünschenswert. Mißlers besonderer Dank galt Thorsten Köppl und Erwin Maierhöfer für deren rührigen Einsatz beim Abbau nach dem Sommerfest. "Keine besonderen Vorkommnisse" meldete Fischereiaufseher-Obmann Markus Ott.Bürgermeister Toni Dutz lobte das Engagement des Fischereivereins bei der Jugendarbeit. Besonders würdigte er den Einsatz beim Gewässer- und Naturschutz: Die Gemeinschaft sei nicht nur eine Bereicherung für den Ort. "Der Verein schafft durch die Bewirtschaftung der Gewässer eine Stätte für die Angler und eine Idylle für alle Naturliebhaber." Die Müllproblematik - von Wanderern, Badegästen oder von wem auch immer verursacht - ärgerte auch Toni Dutz.