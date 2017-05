Freizeit Wiesau

10.05.2017

Über ein volles Haus beim "Tanz in den Mai" freute sich das Seniorenpflegeheim "Steinwaldblick". Auch die Gäste vom Stiftländer Heimatverein, die den bunten Rahmen mitgestalteten, hatten ihren Gefallen daran. Begleitet von Saitenklängen und bunten Volkstänzen ließen die Wiesauer Trachtler die rund dreieinhalbstündige Veranstaltung zu einem abwechslungsreichen Ereignis werden. Weiterer Höhepunkt am späten Vormittag war das gemeinsame Schmücken des Maibaums draußen am Gartenteich. Leckere Brotzeiten vom Grill und frisch gezapfter Zoigl vom Fass rundeten den Tag ab.