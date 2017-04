Kultur Wiesau

25.04.2017

Der neue Münchener "Tatort" hat es in sich. Er trägt den Arbeitstitel "Hardcore". Die Kommissare Batic und Leitmayr ermitteln in der Porno-Szene. Mittendrin: die gebürtige Wiesauerin (Kreis Tirschenreuth) Christina Baumer. Sie schlüpft in die Rolle einer Call-Center-Mitarbeiterin, die Amateur-Pornos dreht.

Kabarett-Soloprogramm "Is(s)t alles wurscht?" Zum "Tatort" ist Christina Baumer gekommen, weil sie 2015 beim ZDF-Fernsehspiel "Was im Leben zählt" (ZDF) mitgespielt hat. Wie vor zwei Jahren war auch diesmal die Produktionsfirma "Hager Moss Film" für die Auswahl der Schauspieler zuständig. Baumers Glück, dass sich die Producerin Yella Yarri Fenner an die gebürtige Oberpfälzerin erinnert hat. Baumer beginnt im Mai außerdem Dreharbeiten für eine ZDF-Reihe. Im Sommer will sie ihr Kabarettprogramm überarbeiten.



Derzeit tritt Baumer mit dem Solo-Programm "Is(s)t alles wurscht?" auf. Dabei stehen die Zwillinge Chris und Tina Baumer im Fokus, beide verkörpert von der 30-Jährigen. Chris ist Schauspielerin und muss sich in ihrer Wahlheimat München mit neumodischen Erscheinungen wie veganem Bioessen, Spiritualität und Minimalismus herumschlagen. Tina lebt dagegen ein urbayerisches, einfaches Leben auf dem Land. Sie hat kein Verständnis für die Luxusprobleme ihrer Schwester. (doz)



Weitere Informationen:



www.christina-baumer.de www.baumer-kabarett.de

Zur Person Christina Baumer besuchte die Grundschule Wiesau und das Stiftland-Gymnasium. Anschließend studierte sie kurzzeitig Lehramt an der Uni Regensburg, bevor sie an die Akademie für Darstellende Kunst Bayern wechselte. 2010 machte sie ihren Abschluss zur staatlich anerkannten Schauspielerin. Bekanntheit erlange die 30-Jährige, als sie von 2013 bis 2015 mit ihren Solo-Programmen "Die Kellnerin Anni" und "Clown!" auftrat. Christina Baumer wohnt seit zwei Jahren in München und ist die Tochter der Oberpfalz-Medien-Mitarbeiterin Ulla Baumer aus Wiesau. (doz)

Im Interview mit Oberpfalz-Medien erzählt die 30-Jährige, wie die Dreharbeiten mit den Schauspieler-Haudegen Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl waren, wie sie die Rolle bekam und warum sie unbedingt einmal in einer bayerischen Kino-Komödie mitspielen möchte. Auf die Ausstrahlung müssen die "Tatort"-Fans übrigens noch warten. Zwar ist sie noch für 2017 geplant, wohl aber erst im Herbst oder Winter.Christina Baumer: Die Dreharbeiten waren großartig. Die beiden Kommissare, Ivo Batic (gespielt von Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl), sind super nett. Sie haben mich als junge Kollegin sehr unterstützt. Der Regisseur Philip Koch, Kamera, Maske, Kostüm - alle waren sehr herzlich. Das Ende der Dreharbeiten haben wir mit einer großen Party gefeiert, und ich war fast ein wenig traurig, dass es zu Ende war. Der "Tatort" ist aktuell eine der besten und meistgesehenen Produktionen in Deutschland. Für mich als Schauspielerin ist es eine große Ehre, mitwirken zu dürfen.Die Atmosphäre am "Tatort"-Set war sehr entspannt. Die Drehtage waren intensiv und anstrengend, aber im Team wird das immer als angenehmes und schönes gemeinsames Zusammenwirken empfunden. Jede neue Produktion schweißt ein Filmteam zusammen wie zu einer großen Familie.Ich spiele eine Call-Center-Mitarbeiterin, die in ihrer Freizeit Amateur-Pornos dreht. Sie wird von den Kommissaren verhört, da sie am selben Tag, als der Mord geschah, mit dem Opfer ein Video aufgenommen hat. Mehr darf ich dazu leider nicht sagen. Die Handlung ist natürlich topsecret bis zur Ausstrahlung.Baumer: Das beginnt immer alles mit einem Anruf meiner Agentur. Dann habe ich ein E-Casting aufgenommen. Das bedeutet, dass ich ein Video einreichen musste, in dem ich die Szene spiele. Ich kam eine Runde weiter, und es folgte ein Live-Casting mit Regisseur Philip Koch in den Bavaria-Studios. Einen Tag später bekam ich die Bestätigung, dass ich die Rolle habe. Ein Casting-Prozess ist immer sehr langwierig.Erst wird eine Vorauswahl getroffen. Die Auserwählten werden zum Casting geladen, bis am Ende zwei Favoriten übrig bleiben. Bis zum bitteren oder, wie in diesem Fall, für mich glücklichen Ende sprechen viele Leute mit. Regie, Redaktion, Produktion und die Casterin müssen sich einig sein. Eine Filmrolle ist also derart vielen Faktoren unterworfen, dass es jedes Mal eine wahnsinnige Freude ist, sie dann auch zu bekommen. Und gut sein sollte man natürlich auch (lacht).Das kann ich leider vorher nie genau sagen. Bei "München 7" zum Beispiel hat es ein ganzes Jahr gedauert, bis die Folge gezeigt wurde. Die Ausstrahlung des "Tatorts" ist aber noch für 2017 geplant. Das freut mich besonders. Denn natürlich wird man überall gefragt, wann das denn gezeigt wird. Meine Familie plant schon jetzt ein Public Viewing des Münchener "Tatorts" bei uns zu Hause.Das sind zwei grundverschiedene Leidenschaften von mir, die ich nicht trennen möchte. Beim Kabarett stehe ich mit meinem eigenen Text auf der Bühne und bringe die Menschen zum Lachen und zum Nachdenken. Das ist schon toll, wenn man sich überlegt: Da haben Leute Eintritt bezahlt, um dich anzuhören. Außerdem ist es mein eigenes Ding, mein Baby. Ich kann machen, was ich will. Bei Fernseh- und Filmdrehs schlüpfe ich in andere Rollen, die mir vorgegeben werden. Vor der Kamera stehen als jemand, der man in Wahrheit gar nicht ist, erlebe ich immer wieder als eine grandiose Lebenserfahrung. Ich liebe es, mich darin zu üben, ein anderer Mensch zu sein und möchte das ebenfalls nicht mehr missen. Meine Vorbilder sind unter anderem Monika Gruber, Luise Kinseher oder Andreas Giebel. Alle machen beides.Ich möchte unbedingt einmal in einem historischen Film mitwirken. Und natürlich ist der Traum eines jeden Schauspielers auch mein Traum: Ich möchte eine große Rolle in einem Kinofilm, am liebsten in einer bayerischen Kino-Komödie wie "Wer früher stirbt ist länger tot". Das würde zu mir passen, da ich grundsätzlich ein fröhlicher Mensch bin. Bei meinem Kabarett hoffe ich, immer große Theatersäle zu füllen.