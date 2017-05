Kultur Wiesau

12.05.2017

In den 1960er und 1970er Jahren gibt es in der Region kaum ein Tanzlokal, in dem die "Amoradas" nicht zum Tanz aufspielen. Die legendären "Jazz-Messen" der Gruppe in der Fuchsmühler Wallfahrtskirche sind ohnehin legendär. Nun wummert der typische Sound plötzlich wieder aus den Lautsprecherboxen.

Wechselnde Besetzungen

Aus Spaß an der Freud

(wro) Viele erinnern sich noch gut und gern an die von Pater Gisbert ins Leben gerufenen Tanzabende, die nach den Gottesdiensten im Fuchsmühler Jugendheim - gleich gegenüber der Pfarrkirche - junge Leute von nah und fern anzogen.Mehr als 50 Jahre ist dies her. Der mittlerweile 72-jährige, einstige "Amoradas-Chef" Manfred Riedl spielte in wechselnden Besetzungen mehr als 40 Jahre lang in nahezu jedem Tanzlokal. Von Wiesau bis Weiden, von Pressath bis Tännesberg war die Gruppe bekannt. Gerne erinnert sich der Mane, wie ihn seine Freunde nennen, an die Zeit zurück. Von der Erstbesetzung ist nur mehr Hans König musikalisch aktiv. "Hans spielt heute bei der Falkenberger Zoiglmusik", erzählt der Wiesauer anlässlich der Vorstellung seiner inzwischen fertiggestellten CD, die er in Erinnerung an diese Ära mit dem beziehungsreichen Titel "I'll remember" herausgegeben hat.Sämtliche Oldies und Evergreens, die auf der CD zu finden sind, hat er mit seinem Keyboard im typischen "Amoradas"-Sound neu eingespielt. Weil er keine moderne Gesangsanlage mehr besitzt, entschloss er sich dazu, die Songs nicht selber zu singen. "Ich habe den Schönhaider Männerchor gebeten, den Gesangspart zu übernehmen." Riedl ist selbst Mitglied in diesem Ensemble und musste nicht lange bitten. "Begeistert von der Idee haben sie zugestimmt", strahlt der Wiesauer.In besonderer Erinnerung an die damalige Zeit hat der einstige "Amoradas-Chef" 50 Schlagertitel in Form von Medleys von einem Marktredwitzer Tonstudio aufnehmen lassen. Evergreens wie "Die Liebe ist ein seltsames Spiel", "Ein Mädchen für immer", "Monja" oder auch "Rivers of Babylon" und "Biscaya", seien dort zu hören. Nicht fehlen darf auch der unverwüstliche und von Norbert Gälle komponierte "Böhmische Traum". In gewohnter Manier und als Gastmusiker steuerte Patrick Oroudji - Dirigent der Wiesauer Blaskapelle - die Welthits "Il silenzio" und das bekannte "Spiel mir eine alte Melodie" bei.Auf der Produktion kann man darüber hinaus bekannte Ohrwürmer, wie zum Beispiel "Conquest of Paradise", "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" oder "Halleluja" von Leonard Cohen finden. "Die Mitwirkung der Schönhaider Sänger hat mich in doppelter Hinsicht begeistert, denn ich war schon immer der Meinung, dass man einem Männerchor durchaus auch moderne Popmusik zutrauen kann", erzählt der Macher. Geeignete Stücke seien durchaus vorhanden. "Man muss nur danach suchen", stellt Produzent Riedl fachmännisch fest und hofft: "Vielleicht kann man dadurch auch dem allgemein beklagten Nachwuchsmangel bei den Männerchören etwas entgegenwirken."Mane Riedl möchte mit seiner CD nichts verdienen. Dies betont er ausdrücklich. "Nicht einmal die Unkosten möchte ich decken. Die ganze Arbeit geschah aus Spaß und Freude zur Musik." Diese Freude will er über den "Silberling" nun mit guten Freunden und Bekannte teilen. "An sie werde ich die CDs verschenken."