Kultur Wiesau

11.05.2017

11.05.2017

"Jeder von Euch kann Mitglieder werben und ansprechen." Man müsse sich nur umsehen und umhören, empfahl Vorsitzender Gerhard Brabec bei der Jahreshauptversammlung im Bemühen um Nachwuchs nicht nachzulassen.

Aushängeschild Tanzgruppe

Werbeträger für Gemeinde

Der Vorstand des Stiftländer Heimatvereins Das Führungsteam im Überblick: Vorsitzender Gerhard Brabec, stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin Silke Wolfrum, Schatzmeisterin Bettina Engelmann, stellvertretende Schatzmeisterin Martina Scholz, Jugendleiterin Sabine Brabec, stellvertretende Jugendleiterin Sylvia Lang. Vortänzer sind Franziska Lang und Johannes Stengl, Moidlvertreterin ist Katrin Brabec. Referentinnen für Volksmusik sind Gudrun Arnold und Silke Wolfrum, Referent für Heimatpflege ist Fabian Wolfrum und als dessen Stellvertreter ist Johannes Stengl im Amt. Den Job des Fahnenjunkers übernimmt Martin Wolfrum, sein Stellvertreter ist Fabian Wolfrum. Die Kassen prüfen Anette Philipp und Margot Konz. Dem Vereinsausschuss gehören an Angela Kittner, Eduard Klarner, Markus Stengl, Brigitte Weig und Johanna Kraus. (wro)

(wro) Auf Tradition und Zusammenhalt legt der "Stiftländer Heimatverein" großen Wert - auch auf die Jugendarbeit im Verein. Bei den Neuwahlen am vergangenen Samstag im Vereinsheim wurde Gerhard Brabec in seinem Amt bestätigt. Für 25 Jahre Treue zum Verein wurde Gerhard Priemer, für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Anni Haberl, Konrad Sailer, Gisela Lauton und Erich Lang ausgezeichnet. Aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen hätten er, Brabec, und Silke Wolfrum die Ämter in der Gauvorstand zur Verfügung stellen müssen. Nicht nachlassen aber wolle man im Bemühen, den von den Gründervätern vor mehr als 90 Jahren im "Stefflwirt" ins Leben gerufenen Traditionsverein weiter voranzubringen.Voller Stolz blickte der Vorstand auf die zurückliegenden Ereignisse zurück - und zeigte sich glücklich über die aktive Trachtenjugend in den eigenen Reihen. Die Tanzgruppe sei mehr und mehr buntes Aushängeschild. Mit ihren Auftritten bereichern sie so manche Veranstaltung. Als besonderen Höhepunkt bezeichnete der Sprecher die aktive Teilnahme beim "Tag der Oberpfälzer" in der Münchner Sankt Peter Kirche und anschließend im Festsaal des Hofbräuhauses. Zufrieden erinnerte er im Rückblick auch auf die Einladung zum Trachtenumzug anlässlich des Münchner Oktoberfestes, bei der man den Verein nicht nur mit der Vereinsfahne präsentieren, mit 5 Jugendlichen aus der Tanzgruppe ebenso auch begleiten durfte.Von vielen weiteren Höhepunkten begleitet ist das Vereinsjahr. "Die von der Jugend gestaltete Erntekrone ist schön anzuschauen", so der Sprecher über den Umzug am Erntedankfest. Die Pflege der "Sankt Anna Kapelle und des vor einigen Monaten renovierten Trachtenkreuzes an der Richard-Wagner-Straße seien Pflichtaufgaben, denen der Verein sich gerne widme.Ebenso ausführlich die Berichte der Musik- und Gesangsgruppen, der Vortänzerin und der Jugendleitung - vorgetragen von Sylvia Lang und der Referentin für Volksmusik Gudrun Arnold. Eingebunden in alle Themen - insbesondere in den Bereich Brauchtumspflege - seien auch die Kinder und Jugendlichen, betonte die stellvertretende Jugendleiterin Lang. Das arbeitsreiche Vereinsjahr sei stets geprägt von einem bunten Programm. Tanzproben fänden regelmäßig alle zwei Wochen statt.Rund 15 Veranstaltungen wurden von den Musikgruppen mitgestaltet, wie Gudrun Arnold (Referentin für Volksmusik) darlegte. Wie jedes Jahr beteiligte man sich auch im vergangenen Jahr wieder am Gaujugendzeltlager. Vorgesehen sei auch eine Wiederauflage von Max Gareis Liedern auf modernen Tonträgern. Den Zeitpunkt der Produktion ließ die Vereinsführung jedoch noch offen.Als einen Werbeträger für Marktgemeinde bezeichnete 2. Bürgermeister Fritz Holm den Stiftländer Heimatverein. Durch seine gezielte und beständige Arbeit habe er sich einen Namen erarbeitet, der weit über die Grenzen hinaus bekannt ist. Besonders anerkennenswert sei die Jugendarbeit. (Info-Kasten)