Kultur Wiesau

02.05.2017

02.05.2017

(wro) Die Reformation feiert 500. Jubiläum. Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden aus der Nordoberpfalz laden deshalb zum "Luther-Zoigl" in die Gaststätten ein. Denn streng genommen war Luthers Frau Katharina von Bora eine waschechte, mit entsprechenden Rechten ausgestattete Zoiglbrauerin. Wenigstens sehen das die Oberpfälzer so. Wie nachzulesen ist, hat die fleißige Hausfrau und einstige Ordensschwester ihr Bier nicht nur selbst gebraut, sondern auch persönlich an die Gäste ausgeschenkt.

Frisch gefüllte Krüge mit oberpfälzer Gerstensaft vom Fass, dazu Tellersülze, Bratwürste, Kraut und Aufschnittplatte: Inmitten dieser herzhaft-deftigen Tischdekoration zitierte Pfarrer Martin Schlenk beim "Stefflwirt" Martin Luthers humorvolle Tischreden. Als "Tischvorlage" diente ihm das vor rund zwei Jahren von Thomas Maess herausgegebene Büchlein "Plaudereien mit Luther - Köstliches aus Tischreden und Briefen". Der Ort der Handlung: der "Stefflwirt" gleich gegenüber der Pfarrkirche. Gut aufgelegt lang präsentierte Pfarrer Schlenk ausgewählte verbale Kostbarkeiten des Reformators, würzte sie mit persönlichen Anmerkungen, frechen Anekdoten und gewitzten Seitenhieben. Gleich neben ihm saß Bürgermeister Toni Dutz, der sich fleißig ins bierselige Programm einmischen durfte. Dabei sparten die redegewandten Männer nicht Sticheleien, die aber nie böse gemeint waren.Luthers Tischreden waren freilich keine Predigten. Vielmehr ging es beim abendlichen Zoiglbier eher um Alltägliches, manchmal auch um Politik. Freilich wurde nicht vergessen vom lieben Geld zu reden. Irgendjemand hatte wohl versucht, schon zu Luthers Zeiten dessen Wort-Ergüsse aufzuschreiben. Köstlich war das, was Schlenk vorlas, allemal. "Wenn Gott wollte, dass wir traurig wären, würde er uns nicht die Sonne, Mond und die Früchte der Erde schenken", war einer von vielen markanten Sprüchen. "Ein Christ soll und muss ein fröhlicher Mensch sein" ein weiteres Beispiel aus dem mitgebrachten Zitatenschatz. "Jetzt trinken wir Prost", lenkte Pfarrer Schlenk dazwischen immer mal wieder auch den Blick zu den langsam leer werdenden Bierkrügen, um rasch ein weiteres Buchkapitel aufschlagen zu können.Mehr und mehr füllte sich die Wirtsstube an diesem besonderen Abend. Den Ort hatte der evangelische Geistliche wohl nicht ganz ohne Absicht ausgewählt. Befindet sich doch der Wirt gleich gegenüber der katholischen Pfarrkirche. Denn Konfession hin, katholisch her - an diesem Abend spielte diese Frage keine allzu große Rolle.