Kräftiger Griff in die Rücklagen

22.05.2017

Bevor die Markträte zum Haushalt ja sagten, hatte Kämmerer Harald Seitz das Zahlenwerk detailliert erläutert. Größte Ertragsposten im laufenden Verwaltungshaushalt seien die Anteile an der Einkommensteuer (1 463 200 Euro), Schlüsselzuweisungen (1 424 600 Euro) und die Benutzungsgebühren (1 104 000 Euro). Den planmäßigen Schuldenstand per 31. Dezember 2017 bezifferte Seitz mit 3 454 000 Euro. Das seien 839,37 Euro pro Kopf rechnete der Kämmerer vor. Der Rücklagenbestand beträgt nach der geplanten Rücklagenentnahme (1 762 600 Euro) 312 000 Euro, bei einer gesetzlichen Mindestrücklage in Höhe von rund 70 000 Euro. Abschließend dürfe zusammengefasst werden, dass die gute und robuste Konjunktur weitere Steuereinnahmen bringe, so Seitz. Die Steuerkraft sei weiter verbessert worden. Investitionen wurden aufgeschoben, dringende Maßnahmen getätigt. Die finanzielle Mittelausstattung bezeichnete der Sprecher als gut.

Als Beispiele für die heuer in Höhe von rund 3 660 800 Euro geplanten Maßnahmen nannte der Kämmerer unter anderem die energetische Sanierung und den barrierefreien Ausbau des Rathauses, die Neugestaltung der Hauptstraße, den Breitbandausbau, die Dorferneuerung in Schönhaid sowie die Revitalisierung des Bahnhofes. Zeitnah werde man sich auch mit einem Sanierungskonzept bei der Abwasserbeseitigung befassen müssen, fügte der Sprecher hinzu und betonte: Die Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes mit gleichzeitiger Fortführung der Straße "Am Industriepark" bis hin zur Otto-Kärner-Straße habe ebenfalls Vorrang. Stabilisierungshilfen würden bis 2020 benötigt. Abschließend wies Seitz darauf hin, dass die geplanten Investitionen diesmal noch durch eine Rücklagenentnahme (1,7 Millionen Euro) abgedeckt werden können. Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren jedoch wollte er nicht ausschließen. Als Grund dafür nannte er die weiter geplanten beträchtlichen Investitionen in den Folgejahren.