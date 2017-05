Politik Wiesau

Den ländlichen Raum sieht Ludwig Spaenle bei der Bildung keineswegs abgehängt. Für den Kultusminister sind wohnortnahe Angebote wie die neue Studienmöglichkeit in Tirschenreuth zukunftsweisend.

(jr) Dass der Freistaat Bayern per Bildungspaket in alle schulischen Angebote investiere, betonte der Gast aus München bei seinem Besuch in Wiesau. Am Freitagabend sagte er beim Empfang im Rathaus, dass auch die berufliche Bildung dabei ein wichtiger Punkt sei. Die CSU-Fraktion habe dem Paket schon zugestimmt, jetzt müsse nur noch der Landtag folgen. Mit dieser millionenschweren Initiative hoffte der Bildungsminister, die bayerische Schullandschaft weiter an der Spitze in der Bundesrepublik zu halten. "Wir bringen die Bildung zu den Menschen, auch im ländlichen Raum", unterstrich Spaenle.Dem Besuch anlässlich der "Zukunftswochen" des CSU-Kreisverbandes ging ein Gespräch mit Vertretern von Schulen und Wirtschaft im Beruflichen Bildungszentrum voraus. Anscheinend gab es da viel Diskussionsbedarf, denn der Empfang im Rathaus verzögerte sich um stattliche 40 Minuten.Ludwig Spaenle betonte, dass Geld in der schulischen Infrastruktur gut angelegt sei. So wolle der Freistaat 2000 neue Lehrerstellen schaffen, die Hälfte an Gymnasien. Weiter würden 150 zusätzliche Verwaltungskräfte eingestellt. Stolz war der Minister auf die duale berufliche Bildung, die weltweit als sehr positiv wahrgenommen werde. "Wir sind das einzige Land in der Bundesrepublik mit stabilen Übertrittsquoten", sagte der Minister weiter. Der Verfassungsauftrag für gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Bayern gebiete, die Schulen im ländlichen Raum zu stärken. "Unser Ziel ist es, dass die jungen Menschen ihre Bildung und ihren Lebensmittelpunkt in der Heimat haben. Deshalb müssen sie Zugang zu allen Bildungseinrichtungen vor Ort haben. Schulen sind ein wichtiger Faktor für die Zukunft einer Region." In Bayern gebe es 5000 Schulstandorte. "Unser Wunsch ist es, dass die Familien mit ihren Kindern in ihrer Heimat bleiben können, weil sie hier beste Voraussetzungen haben." Deshalb wolle man auch die klassischen Hochschulstandorte aufweichen und entsprechende Zweige aussiedeln. "In Tirschenreuth kann studiert werden und auch Wiesau ist gut mit dabei", sagte Spaenle.

(jr) Bürgermeister Toni Dutz hieß den Gast im Bildungslandkreis Tirschenreuth willkommen und bat ihn gleich, sich ins Goldene Buch der Marktgemeinde einzutragen. Ludwig Spaenle war bereits zum dritten Mal in Wiesau zu Besuch. Dutz stellte dem Gast kurz die Bildungseinrichtungen in der Marktgemeinde vor und erinnerte den Minister daran, "dass wir Notaufnahmelager für Flüchtlinge waren. Wir haben unsere Aufgabe menschenwürdig gelöst."

Am Beruflichen Schulzentrum Wiesau werden aktuell 1700 Schüler in 18 Klassen von 105 Lehrern unterrichtet, informierte der Bürgermeister. Weiter betonte er, dass die Kommunen weiter die Stabilisierungshilfe brauchen, als Hilfe zur Selbsthilfe. Weiteres Thema war das interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet als Chance für die Region. Zum Abschluss gab es für den Minister das original Wiesauer "Brunnenwasser", auch um den leidgeprüfter 1860er-Fan Ludwig Spaenle etwas zu trösten.

"Hotis" arbeiten mit Uni Leeuwarden

Wiesau . (jr) Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle höchstpersönlich unterzeichnete am Freitagabend den Kooperationsvertrag zwischen der Wiesauer Schule für Hotel- und Tourismusmanagement und der Stenden-Univercity Leeuwarden (Niederlande). In dieser Bildungseinrichtung können Wiesauer Schüler in englischer Sprache einen Studienabschluss machen. An der dortigen Universität studieren aktuell 11 000 Leute. Jährlich besuchen etwa 300 junge Menschen aus Deutschland diese Uni. "Unsere deutschen Schüler sind fantastisch", sagte Ewald Temper , zuständig für das Marketing der Universität. Der Österreicher war eigens zur Vertragsunterzeichnung gekommen. Auch Bürgermeister Toni Dutz und Andre Putzlocher versprechen sich von der Zusammenarbeit sehr viel.